Жиру опроверг слухи насчет "Ювентуса"
Нападающий "Челси" Оливье Жиру опроверг слухи насчет своего перехода в "Ювентус".
Ранее на текущей неделе итальянская пресса сообщила, что "Ювентус" согласовал приобретение Жиру за 4.6 млн. фунтов и договорился с самим Оливье об условиях личного контракта.
Эта новость стала сюрпризом для 33-летнего француза, который, как утверждает The Athletic, даже не обсуждал возможный уход из "Челси".
"Я был удивлен, когда получил сообщения от своих друзей насчет слухов о "Ювентусе". Это история далека от правды. Я игрок "Челси", и я чувствую себя хорошо здесь. Я не для того отлично завершил прошлый сезон, чтобы просто отчаяться и уйти", — сообщил Жиру Telefoot.
12.09.2020 06:00
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Ну и отлично! Эти 5 млн не спасут Челси а так в нужный момент выидет и вытянет Синих
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