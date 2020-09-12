Жиру опроверг слухи насчет "Ювентуса"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру опроверг слухи насчет своего перехода в "Ювентус".

Ранее на текущей неделе итальянская пресса сообщила, что "Ювентус" согласовал приобретение Жиру за 4.6 млн. фунтов и договорился с самим Оливье об условиях личного контракта.



Эта новость стала сюрпризом для 33-летнего француза, который, как утверждает The Athletic, даже не обсуждал возможный уход из "Челси".



"Я был удивлен, когда получил сообщения от своих друзей насчет слухов о "Ювентусе". Это история далека от правды. Я игрок "Челси", и я чувствую себя хорошо здесь. Я не для того отлично завершил прошлый сезон, чтобы просто отчаяться и уйти", — сообщил Жиру Telefoot.