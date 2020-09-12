1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 12 сентября, четырьмя поединками стартует 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФУЛХЭМ — АРСЕНАЛ 14:30 Онлайн-трансляция



Скотт Паркер блестяще справился со своей задачей в минувшем сезоне, с первой попытки вернув "Фулхэм" в Премьер-Лигу, за что и получил недавно награду в виде нового трехлетнего контракта. "Арсенал" в этой кампании уже успел выиграть Суперкубок Англии, в серии пенальти одолев "Ливерпуль", да и в целом в Северном Лондоне крайне позитивные настроения. "Канониры" выиграли все пять последних встреч с "дачниками" в рамках Премьер-Лиги.



Новичок Альфонс Ареоля готов занять свое место в воротах "Фулхэма". Также надеется дебютировать за свой новый клуб Марио Лемина.



"Арсенал" стартует без травмированных Давида Луиса, Пабло Мари, Шкодрана Мустафи, Калума Чемберса, Сократиса Папастатопулоса, Эмиля Смит-Роу и Габриэля Мартинелли. Готовы примерить футболку своего нового клуба Вильям Салиба, Габриэль и Виллиан.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — САУТГЕМПТОН 17:00



"Саутгемптон" очень сильно завершал минувший сезон, а Данни Ингс просто не мог перестать забивать. Форма же "Кристал Пэлас" была ужасна на финише — семь поражений подряд и напоследок ничья. Впрочем, теперь это все забыто, и обе команды начинают с чистого листа. "Орлы" одержали только три победы в 22 встречах со "святыми" в рамках Премьер-Лиги, включая две дома.



Новичок "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе находится под вопросом из-за травмы паха, но уже возобновил тренировки. Натану Фергюсону тоже предстоит фитнес-тест, но Мичи Батшуайи точно сыграет.



К дебюту в обороне "Саутгемптона" готов Мохаммед Салису.



ЛИВЕРПУЛЬ — ЛИДС 19:30 Онлайн-трансляция



Спустя 16 лет или 5,964 дня "Лидс" возвращается в Премьер-Лигу и стартует с выезда к действующему чемпиону, пускай и без зрителей. "Ливерпуль" начинает защиту титула, не зная поражений на "Энфилде" уже 59 матчей кряду в рамках Премьер-Лиги — с проигрыша "Кристал Пэлас" в апреле 2017, — и это клубный рекорд. Во время своего последнего выезда к "красным" в рамках высшего дивизиона "белые" победили со счетом 1:2 благодаря голам Рио Фердинанда и Ли Бойера, на которые соперник ответил забитым мячом Стивена Джеррарда.



"Ливерпулю" предстоит оценить состояние Жоэля Матипа и Джордана Хендерсона, которые недавно вернулись из лазарета.



За "Лидс" готовы дебютировать Робин Кох и Родриго.



ВЕСТ ХЭМ — НЬЮКАСЛ 22:00 Онлайн-трансляция



Относительно прошлого сезона "Ньюкасл" успел получить в качестве усилия британский десант, тогда как "Вест Хэм" пока лишь расстроил своих фанатов продажей талантливого воспитанника Грейди Дианганы. "Молотобойцы" забивали минимум два гола в каждой из пяти последних встреч с "сороками" в рамках Премьер-Лиги.



Полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек доступен для игры после периода самоизоляции, которая ему потребовалась по причине близкого контакта с заболевшим коронавирусом.



"Ньюкасл" готов бросить в бой Джамала Льюиса, Джеффа Хендрика, Райана Фрэйзера и Каллума Уилсона. Мартин Дубравка, Фабиан Шер, Пол Дамметт и Дуайт Гэйл травмированы.