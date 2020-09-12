"Брайтон" вступил в борьбу за Эмилиано Мартинеса
"Брайтон" вступил в борьбу за голкипера Эмилиано Мартинеса, который готовится к уходу из "Арсенала".
Не сумев получить гарантий от главного тренера "канониров" Микеля Артеты насчет роли первого номера, Мартинес решился на смену клуба.
По информации The Guardian, Эмилиано не едет с "Арсеналом" на субботний матч Премьер-Лиги против "Фулхэма". В этом дерби ворота "канониров" будет защищать Бернд Лено.
Фаворитом в борьбе за Мартинеса считалась "Астон Вилла", которая ранее на этой неделе предложила 15 миллионов фунтов за 28-летнего аргентинца, оцененного "Арсеналом" в 20 млн. фунтов.
Однако теперь в борьбу за Эмилиано вступил "Брайтон" и сходу предложил больше, чем "Астон Вилла". Также "чайки" готовы перебить предложение конкурента по условиям личного контракта.
Если "Арсенал" примет предложение "Брайтона", то Мартинес уже на следующей неделе обретет новый клуб.
12.09.2020 00:05
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