"Брайтон" вступил в борьбу за Эмилиано Мартинеса

"Брайтон" вступил в борьбу за голкипера Эмилиано Мартинеса, который готовится к уходу из "Арсенала".

Не сумев получить гарантий от главного тренера "канониров" Микеля Артеты насчет роли первого номера, Мартинес решился на смену клуба.



По информации The Guardian, Эмилиано не едет с "Арсеналом" на субботний матч Премьер-Лиги против "Фулхэма". В этом дерби ворота "канониров" будет защищать Бернд Лено.



Фаворитом в борьбе за Мартинеса считалась "Астон Вилла", которая ранее на этой неделе предложила 15 миллионов фунтов за 28-летнего аргентинца, оцененного "Арсеналом" в 20 млн. фунтов.



Однако теперь в борьбу за Эмилиано вступил "Брайтон" и сходу предложил больше, чем "Астон Вилла". Также "чайки" готовы перебить предложение конкурента по условиям личного контракта.



Если "Арсенал" примет предложение "Брайтона", то Мартинес уже на следующей неделе обретет новый клуб.