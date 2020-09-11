Агент допускает переход Зинченко в "Наполи"

Агент защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко не исключает, что его клиент станет разменной монетой в сделке по переходу Калиду Кулибали из "Наполи" к "горожанам".

Несмотря на сложные отношения с "Наполи" из-за сорвавшегося трансфера Жоржиньо два года назад, "Сити" продолжает переговоры о покупке Кулибали, хотя процесс движется не так быстро, как хотелось бы главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиоле.



Недавно появились слухи, что "Наполи" может получить Зинченко, выходившего в старте лишь на три из 14 матчей после карантина, в качестве части сделки, и агент Алан Прудников допускает такой сценарий — тем более, что итальянский клуб уже интересовался 23-летним украинцем в прошлом.



"Войдет ли Зинченко в сделку по Кулибали? Он на радаре у Неаполя, три года назад у нас были встречи".



"Но в этом случае нам нужно спросить агента Кулибали, которого мы безмерно уважаем, как и менеджмент "Манчестер Сити".



"Что если "Сити" позвонит мне, чтобы использовать Зинченко в переговорах? Если будет так, мы выслушаем предложение "Наполи", и там станет видно", — сообщил Прудников Radio Marte.