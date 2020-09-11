Ола Айна арендован "Фулхэмом"

"Фулхэм" взял в аренду бывшего юниора "Челси" Олу Айну у "Торино" на сезон 2020/21.

23-летний Айна является продуктом академии "Челси", но своего шанса в родном клубе так и не получил. Проведя в "Торино" сезон 2018/19 на правах аренды, затем Ола остался там насовсем.



В "Торино" Айна обрел зрелость и утвердился основным игроком, приняв участие в 37 матчах в минувшем сезоне.



Теперь Ола будет выступать за команду Скотта Паркера. "Дачники" также получили опцию выкупа вингбека, который поиграл за сборную Англии на юношеских уровнях, но на взрослом решил выступать за Нигерию.



Добавим, что Айна стал вторым новичком "Фулхэма" за два последних дня. Накануне "дачники" также приобрели правого защитника "Лиона" и сборной Голландии Кенни Тете.