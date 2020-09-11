Клопп раскритиковал коллег по Премьер-Лиге за голосование против пяти замен

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал своих коллег по Премьер-Лиге, которые не поддержали идею о пяти заменах.

Когда команды Премьер-Лиги возобновили сезон после коронавирусной паузы, они получили возможность заявлять на матч 20 игроков вместо 18 и производить до пяти замен вместо трех.



Впоследствии Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил продлить действие этого правила на сезон 2020/21, но клубы Премьер-Лиги дважды проголосовали против и, таким образом, возвращаются к привычным трем заменам.



Результат повторного голосования удивил Клоппа, который считает, что его коллеги были введены в заблуждение "ложными фактами". По словам Юргена, теперь ему придется активнее ротировать состав, чтобы сохранить игроков свежими.



"Мы собираемся провести обычный сезон за более короткий период времени, и это будет то еще испытание, особенно с этим "чудесным" правилом насчет 18 игроков в заявке и трех замен".



"Я переживал лишь за благополучие игроков, ничего кроме. Я не знаю, почему мы должны обсуждать это. Вся Европа делает это".



"Я думал, что нам, исходя из здравого смысла, стоит оставить 20 игроков в заявке и пять замен — только на этот год, а не навсегда".



"Мы получим преимущество, потому что сможем выпускать пять игроков топ-уровня? Это здесь совершенно не при чем".



"Мне не нравится, что мы приняли решение, исходя из ложных фактов. Дело не в преимуществе, а в том, чтобы обеспечить благополучие игроков и высочайший уровень проведения матчей для всех команд".



"Я был очень удивлен, когда услышал, что лига проголосовала против этого. Это очень усложняет жизнь".



"Взгляните на другие страны. На Германию, где "Бавария" безусловно является лучшей командой. Пять замен дадут им преимущество, но в то же время они проводят больше всех матчей, и это уравновешивает".



"Мы вернулись к 18 игрокам в заявке и трем заменам, поэтому тебе придется больше ротировать. Я не знаю, нужно ли тебе больше игроков, но тебе нужны здоровые игроки для ротации. Таков наш вызов, и мы должны подготовиться к этому", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.