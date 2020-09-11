"Челси" согласовал стоимость Эдуара Менди
"Ренн" принял предложение "Челси" о покупке Эдуара Менди и отпустил своего голкипера в Лондон.
В пятницу утром Менди отсутствовал на тренировке "Ренна". Это случилось после того, как накануне вечером французский клуб согласился отпустить Эдуара за 25 миллионов фунтов, включая бонусы.
Как утверждает Daily Star, сам Менди уже договорился с "синими" об условиях личного контракта. В ближайший уикенд 28-летний игрок сборной Сенегала пройдет медобследование в Лондоне.
Естественно, Менди не сможет сыграть за "Челси" против "Брайтона" в понедельник вечером, поэтому главному тренеру "синих" Фрэнку Лэмпарду предстоит сделать выбор из Кепы Аррисабалаги и Вилли Кабальеро на матч первого тура Премьер-Лиги.
Помимо Менди, "Челси" также рассматривал кандидатуры Андре Онаны из "Аякса", Ника Поупа из "Бернли" и Майка Меньяна из "Лилля". А вот вариант с Яном Облаком из "Атлетико" был сразу отброшен ввиду своей дороговизны.
11.09.2020 20:00
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Последние комментарии:
Кто это...
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вот эту дуру разводят бестолковую
кепа + хаверц + негрила ноунейм на воротах
а бестолковые пенсы орут об ее талантах
вот же сука дебилы
какие-то панические покупки
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Дожили.. вратарь ниггер
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Зимой пенсмоголовые будут визжать, шобы этот уголь съябывал.
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Браво
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Очередного дыркача подписали
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Марина очередного топаря оформила
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Новый Чых!
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Топаря подписали.
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Хочется верить, что в руководстве знают, что делают. Пример с Кепой подсказывает, что не очень.
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