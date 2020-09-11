"Челси" согласовал стоимость Эдуара Менди

Эдуар Менди "Ренн" принял предложение "Челси" о покупке Эдуара Менди и отпустил своего голкипера в Лондон.

В пятницу утром Менди отсутствовал на тренировке "Ренна". Это случилось после того, как накануне вечером французский клуб согласился отпустить Эдуара за 25 миллионов фунтов, включая бонусы.

Как утверждает Daily Star, сам Менди уже договорился с "синими" об условиях личного контракта. В ближайший уикенд 28-летний игрок сборной Сенегала пройдет медобследование в Лондоне.

Естественно, Менди не сможет сыграть за "Челси" против "Брайтона" в понедельник вечером, поэтому главному тренеру "синих" Фрэнку Лэмпарду предстоит сделать выбор из Кепы Аррисабалаги и Вилли Кабальеро на матч первого тура Премьер-Лиги.

Помимо Менди, "Челси" также рассматривал кандидатуры Андре Онаны из "Аякса", Ника Поупа из "Бернли" и Майка Меньяна из "Лилля". А вот вариант с Яном Облаком из "Атлетико" был сразу отброшен ввиду своей дороговизны.


Метки Менди, Ренн, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2020 20:00

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  1. hachidlo 11.09.2020 21:02 # hachidlo
    Кто это...

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  2. superperez101 11.09.2020 21:01 # superperez101
    вот эту дуру разводят бестолковую
    кепа + хаверц + негрила ноунейм на воротах

    а бестолковые пенсы орут об ее талантах
    вот же сука дебилы

    какие-то панические покупки

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  3. ganinilyha 11.09.2020 20:50 # ganinilyha
    Дожили.. вратарь ниггер

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  4. lahmatyj 11.09.2020 20:38 # lahmatyj
    Зимой пенсмоголовые будут визжать, шобы этот уголь съябывал.

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  5. ataman 11.09.2020 20:37 # ataman
    Браво

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  6. mikkiynwa 11.09.2020 20:31 # mikkiynwa
    Очередного дыркача подписали

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  7. j-silver 11.09.2020 20:30 # j-silver
    Марина очередного топаря оформила

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  8. brown-ale 11.09.2020 20:23 # brown-ale
    Новый Чых!

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  9. geniusss 11.09.2020 20:15 # geniusss
    Топаря подписали.

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  10. role-playin 11.09.2020 20:05 # role-playin
    Хочется верить, что в руководстве знают, что делают. Пример с Кепой подсказывает, что не очень.

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