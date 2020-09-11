Бэйнс вернулся в "Эвертон" на тренерскую работу

"Эвертон" объявил о возвращении в клуб своей легенды Лейтона Бэйнса.

Бэйнс официально повесил бутсы на гвоздь в заключительный день сезона Премьер-Лиги 2019/20. За 13 лет в мерсисайдском клубе Лейтон сыграл 420 матчей.



Разлука Лейтона и "ирисок" длилась недолго. Сейчас 35-летний англичанин возвращается в клуб, чтобы начать тренерскую карьеру.



Для Бэйнса была создана новая должность, в рамках которой 35-летний англичанин будет работать с молодежью из первой команды, а также с командам U-23 и U-18.



Также "Эвертон" объявил, что Дэвид Ансуорт, другой бывший защитник "ирисок", становится директором академии, при этом сохранив за собой должность тренера команды U-23.