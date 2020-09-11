Моуриньо уверен, что "Тоттенхэм" купит нападающего

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выразил уверенность, что его клуб купит нападающего в остатке трансферного окна.

В это трансферное окно "шпоры" подписали Джо Харта, Мэтта Дохерти и Пьер-Эмиля Хейбьерга, тем самым получив и по новичку в каждую из линий, за исключением нападения.



Теперь Моуриньо нужен достойный дублер для основного бомбардира команды Харри Кейна, и Жозе уверен, что президент Даниэль Леви поддержит его.



"Я хочу нападающего. Но я хочу, чтобы вы четко понимали: клуб — если хотите, называйте это клубом или структурой надо мной — понимает, что мне нужен нападающий, и они тоже хотят нападающего".



"Убежден, мы получим нападающего. Я искренне в это верю", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Еще один нападающий нужен Моуриньо в том числе и потому, что в этом сезоне "Тоттенхэму" предстоит выступать в Лиге Европы, начиная с квалификации. До следующего международного перерыва в октябре "шпоры" сыграют девять матчей, если, конечно, не вылетят раньше.



"Если я буду чересчур думать об этом, на меня нахлынет депрессия. Я же хочу подходить к каждому матчу с позитивным настроем".



"Но в один из дней я бросил вызов своим парням и спросил, кто из них думает, что сможет сыграть все девять матчей по 90 минут. Ни один из них не сказал "я смогу".



"Так что все мы очень, очень хорошо понимаем, что это невозможно. Это вне человеческих возможностей".



"В первую очередь это большой риск для наших амбиций, потому что вероятность того, что ты проиграешь один из этих матчей, очень, очень высока. В Премьер-Лиге ты можешь проиграть и остаться в гонке. Но если ты проиграешь в Лиге Европы или Кубке Лиги, ты вылетишь. Это большой риск".



"Естественно, еще один риск — это травмы. Это нечто уникальное, такого не случалось прежде".



"Если мы решим, что один из этих турниров не важен для нас, мы пойдем против природы клуба, мы пойдем против своей природы, мы пойдем против своих амбиций, потому что у нас большие амбиции насчет Лиги Европы и Кубка Лиги. Мы имеем право на борьбу в этих турнирах", — приводит слова Моуриньо Evening Standard.