Артета: "Фанаты могут расслабиться насчет будущего Обамеянга"

Наставник "Арсенала" Микель Артета призвал фанатов своего клуба "расслабиться" насчет будущего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга, а также отчитался о дальнейшей работе на трансферном рынке.

На текущей неделе издание The Athletic сообщило, что в скором времени Обамеянг подпишет новый трехлетний контракт, с помощью которого отберет у Месута Озила звание самого высокооплачиваемого игрока "Арсенала".



Общаясь с прессой в пятницу, Артета дал понять, что вопрос с будущим габонского нападающего действительно решен.



"Я могу сказать, что я еще сильнее уверен насчет нового контракта с ним, чем в конце прошлого сезона, когда вы задавали мне один и тот же вопрос 10 раз! Я очень оптимистичен. Думаю, фанаты, которые переживали, могут расслабиться!" — цитирует Артету официальный веб-сайт клуба.



Также Микель сообщил, что "канониры" не уходят с трансферного рынка.



"Мы по-прежнему активно работаем на рынке, мы рассматриваем различные варианты. Мы активны и в плане прихода игроков, и в плане ухода. В данный момент баланс команды не идеален. Нам все еще нужно проделать некоторую работу, однако мы должны помнить, насколько сложен рынок, особенно в это время".



"Клубы ведут себя по разному, и пока не совсем ясно, как будет развиваться ситуация в следующие несколько недель".



"В плане количества у нас наблюдается избыток игроков на некоторых позициях. На других позициях нам все еще не хватает некоторых качеств", — цитирует Артету The Independent.