Клопп высказался насчет Вейналдума и Алькантары
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что провел переговоры с полузащитником Джорджиньо Вейналдумом, а также прокомментировал слухи насчет приобретения Тиаго Алькантары из "Баварии".
По информации Sky Sports, Клопп провел "позитивные переговоры" с Вейналдумом по возвращении того из сборной Голландии, обсудив интерес к Джорджиньо со стороны "Барселоны", и теперь игрок ожидает получить предложение о новом контракте.
Такой разговор действительно состоялся, однако Клопп не раскрывает подробностей.
"Это интересно, потому что за все время, что Джини здесь находится, мы разговаривали раз 500-600. Так что все точно так же, как и всегда, и здесь нечего добавить".
"Конечно, я поговорил с Джини, когда он вернулся из сборной. Это обычное дело", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
Попытается "Ливерпуль" купить Алькантару или нет, во многом зависит как раз от будущего Вейналдума, однако Клопп оставляет дверь открытой для дальнейших спекуляций.
"Если бы я изобрел слово, которое сможет покончить со спекуляциями, я бы разбогател. Потому что я не могу прекратить спекуляции, пока окно открыто".
"Разве я не говорил, что Тиаго Алькантара — очень хороший игрок? Говорил и давно, поэтому приятно, что нас связывают с ним, но и только".
"Так происходит, потому что он хороший игрок, а "Ливерпуль" большой клуб, но больше здесь нечего сказать", — добавил Клоппа.
11.09.2020 16:00
Просмотров: 1648
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да все понятно. Вейналдум не уйдет, не будет и Тиаго. Не на лавку же брать старикана.
(ответить)
Походу выжидают время для того чтобы ближе к концу ТО кто-то купил Уилсона или Груича и по-(нищуковской)красоте завернуть Тьяго
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий