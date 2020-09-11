Клопп высказался насчет Вейналдума и Алькантары

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что провел переговоры с полузащитником Джорджиньо Вейналдумом, а также прокомментировал слухи насчет приобретения Тиаго Алькантары из "Баварии".

По информации Sky Sports, Клопп провел "позитивные переговоры" с Вейналдумом по возвращении того из сборной Голландии, обсудив интерес к Джорджиньо со стороны "Барселоны", и теперь игрок ожидает получить предложение о новом контракте.



Такой разговор действительно состоялся, однако Клопп не раскрывает подробностей.



"Это интересно, потому что за все время, что Джини здесь находится, мы разговаривали раз 500-600. Так что все точно так же, как и всегда, и здесь нечего добавить".



"Конечно, я поговорил с Джини, когда он вернулся из сборной. Это обычное дело", — цитирует Клоппа Daily Mirror.



Попытается "Ливерпуль" купить Алькантару или нет, во многом зависит как раз от будущего Вейналдума, однако Клопп оставляет дверь открытой для дальнейших спекуляций.



"Если бы я изобрел слово, которое сможет покончить со спекуляциями, я бы разбогател. Потому что я не могу прекратить спекуляции, пока окно открыто".



"Разве я не говорил, что Тиаго Алькантара — очень хороший игрок? Говорил и давно, поэтому приятно, что нас связывают с ним, но и только".



"Так происходит, потому что он хороший игрок, а "Ливерпуль" большой клуб, но больше здесь нечего сказать", — добавил Клоппа.