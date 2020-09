Светская хроника за пятницу

"Челси" готов продать Жоржиньо. Александр Лакасетт рвется в "Атлетико". Стало известно, почему сорвался переход Набиля Фекира в "Ливерпуль" два года назад. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Челси" не получал предложений от "Интера" по нападающему Оливье Жиру. (Goal)



"Челси" предпочитает продать Жоржиньо, а не Нголо Канте. (Daily Express)



Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт хочет как можно скорее перейти в "Атлетико". (AS)



Главный тренер ПСЖ Томас Тухель исключил покупку полузащитника "Арсенала" Маттео Гендузи. (The Sun)



"Порту" отклонил предложение "Вулверхэмптона" в 22 миллиона фунтов о покупке мексиканского вингера Хесуса Короны. (Daily Mail)



"Ньюкасл" предложил 32 млн. фунтов, включая бонусы, за полузащитника "Лилля" Бубакари Сумаре. (TEAMtalk)



"Тоттенхэм" ведет борьбу за нападающего "Ред Булл" Патсона Дака. (Daily Express)



Нападающий "Ливерпуля" Бен Вудберн отправится в аренду в голландскую "Спарту". (Evening Standard)



"Фулхэм" обсуждает переход полузащитника "Бенфики" Флорентину Луиша в аренду с опцией выкупа за 27 млн. фунтов. (The Sun)



"Эвертон" и "Вест Хэм" обратились к "Гремио" насчет 23-летнего вингера Пепе. (Calciomercato)



Нападающий Мбвана Саматта покинет "Астон Виллу" после восьми месяцев в клубе. (Daily Mail)



Защитник "Сент-Этьена" Весле Фофана призвал свой клуб отпустить его в "Лестер" за 26 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Другое



Трансфер Набиля Фекира в "Ливерпуль" в 2018 году на самом деле сорвался не из-за результатов медобследования, а из-за того, что окружение игрока потребовало себе дополнительные комиссионные. (Daily Express)



Нападающий Мейсон Гринвуд тренируется отдельно от партнеров по "Манчестер Юнайтед", ожидая результата теста на коронавирус. (Daily Mirror)



Ради перехода в "Челси" Кай Хаверц отказался от семизначного бонуса в "Байере". (Bild)



Американский инвестор Джозеф Дагроса, прежде владевший "Бордо", ведет переговоры о покупке "Саутгемптона" за 200 млн. фунтов. (Daily Mail)



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер собирается в новом сезоне сделать из Скотта Мактоминея опорника. (The Athletic)