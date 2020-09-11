Погба возобновил тренировки после коронавируса
Переболев коронавирусом, полузащитник Поль Погба возобновил тренировки с "Манчестер Юнайтед".
Напомним, в конце августа стало известно, что тест Погба на COVID-19 дал положительный результат. На тот момент Поль все еще отдыхал после выступлений за "Юнайтед" в плей-офф Лиги Европы.
Подхватив вирусное заболевание, Погба не смог приехать в сборную Франции на матчи против Швеции и Хорватии в Лиге Наций и был вынужден самоизолироваться вместе со свой семьей.
"Сидим дома и пьем витамин D. Уже чувствуем себя гораздо лучше", — писала на прошлой неделе жена Поля в инстаграме.
По информации Manchester Evening News, сейчас Погба уже полностью восстановился и был допущен до тренировок с остальной командой на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне.
Добавим, в субботу "Юнайтед" проведет товарищеский матч против "Астон Виллы", однако поездка 27-летнего француза в Бирмингем пока под вопросом.
11.09.2020 14:00
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