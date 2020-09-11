Погба возобновил тренировки после коронавируса

Переболев коронавирусом, полузащитник Поль Погба возобновил тренировки с "Манчестер Юнайтед".

Напомним, в конце августа стало известно, что тест Погба на COVID-19 дал положительный результат. На тот момент Поль все еще отдыхал после выступлений за "Юнайтед" в плей-офф Лиги Европы.



Подхватив вирусное заболевание, Погба не смог приехать в сборную Франции на матчи против Швеции и Хорватии в Лиге Наций и был вынужден самоизолироваться вместе со свой семьей.



"Сидим дома и пьем витамин D. Уже чувствуем себя гораздо лучше", — писала на прошлой неделе жена Поля в инстаграме.



По информации Manchester Evening News, сейчас Погба уже полностью восстановился и был допущен до тренировок с остальной командой на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне.



Добавим, в субботу "Юнайтед" проведет товарищеский матч против "Астон Виллы", однако поездка 27-летнего француза в Бирмингем пока под вопросом.