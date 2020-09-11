Фред планирует остаться в "Юнайтед"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред опроверг слухи о том, что он может покинуть клуб в это трансферное окно.
Фред очень неоднозначно провел минувший сезон, после коронавирусной паузы отметившись только одним появлением в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги.
Это можно было объяснить не только спадом у Фреда, но и конкуренцией со стороны Поля Погба, Бруну Фернандеша, Неманьи Матича, Скотта Мактоминея.
А недавно "красные дьяволы" приобрели Донни Ван де Бека, в связи с чем появились слухи о возможной продаже Фреда, но у 27-летнего бразильца другие планы.
"Я хочу остаться здесь — таково мое желание. Я не хочу уходить. Как я всегда говорил, я хочу быть важным игроком и выигрывать трофеи с этим клубом".
"Приход Ван де Бека означает, что мы станем сильнее, и это хорошо для каждого в "Юнайтед". Когда выступаешь за большой клуб, конкуренция будет всегда — я привык к этому. Это не меняется с моего первого дня в "Юнайтед", — сообщил Фред FourFourTwo.
11.09.2020 13:00
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Ну и хорошо, он никуда не собирался и МЮ его не планировал продать - понадобится ещё
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