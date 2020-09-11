Хамес Родригес объяснил, почему перешел в "Эвертон"

Плеймейкер Хамес Родригес объяснил, почему он выбрал "Эвертон" для продолжения своей карьеры.

В минувший понедельник "Эвертон" завершил приобретение Родригеса у "Реала", чем немало удивил публику. В лице Хамеса "ириски" заполучили одного из самых популярных футболистов в мире, несмотря на то, что игрок сборной Колумбии уже давно не блещет.



По словам 29-летнего Родригеса, который становился обладателем "Золотой бутсы" на Чемпионата Мира в 2014 году, его привлекла не только персона главного тренера Карло Анчелотти, с которым ему довелось поработать в "Реале" и "Баварии", но и амбиции мерсисайдского клуба.



"А почему нет? У этого клуба серьезные намерения. На всех уровнях этого клуба много людей, которые мыслят серьезно. Мыслят о завоевании трофеев".



"Этого не достичь за день, но я увидел по-настоящему позитивные намеки на то, что мы сможем прогрессировать, и я думаю, трофеи будут более чем возможны".



"Я того рода человек, который всего хочет большего. Это новая лига, очень важная лига, большая лига. Также я тот человек, который который учится каждый день, и рядом у меня есть тренер, с которым я уже работал прежде и который меня очень хорошо знает", — цитирует Родригеса Sky Sports.