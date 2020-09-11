"Вест Хэм" пытается разорвать контракт с Уилширом
"Вест Хэм" ведет переговоры со своим полузащитником Джеком Уилширом о досрочном прекращении контракта.
В 2018 году Уилшир перешел в "Вест Хэм" из родного "Арсенала" как свободный агент. С тех пор Джек сыграл только 18 матчей и забил один гол.
Ранее в этом году 28-летний англичанин сам признал, что его попытка реабилитировать свою карьеру и прервать затяжную полосу неудач с помощью перехода в "Вест Хэм" "не сработала".
При этом Уилшир продолжает исправно получать 100 тысяч фунтов в неделю, что в условиях кризиса стало неподъемной ношей для "молотобойцев".
Как сообщает Daily Mail, у Уилшира и "Вест Хэма" есть ощущение, что в интересах всех сторон будет лучше расстаться уже в это трансферное окно. Клуб надеется досрочно прекратить контракт, от которого остается еще 10 месяцев.
Пока неясно, каковы карьерные планы Уилшира, однако ранее Джека связывали с отъездом в МЛС.
11.09.2020 11:00
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Рип карьере.....
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Эх жалко, надо было вовремя валить с арсенала.
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Гейгуннерское отродье, даже молоткам не пригодился.
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Пздц мучается пацан, а перспективы то были какие
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Талантливый
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