"Вест Хэм" пытается разорвать контракт с Уилширом

Джек Уилшир "Вест Хэм" ведет переговоры со своим полузащитником Джеком Уилширом о досрочном прекращении контракта.

В 2018 году Уилшир перешел в "Вест Хэм" из родного "Арсенала" как свободный агент. С тех пор Джек сыграл только 18 матчей и забил один гол.

Ранее в этом году 28-летний англичанин сам признал, что его попытка реабилитировать свою карьеру и прервать затяжную полосу неудач с помощью перехода в "Вест Хэм" "не сработала".

При этом Уилшир продолжает исправно получать 100 тысяч фунтов в неделю, что в условиях кризиса стало неподъемной ношей для "молотобойцев".

Как сообщает Daily Mail, у Уилшира и "Вест Хэма" есть ощущение, что в интересах всех сторон будет лучше расстаться уже в это трансферное окно. Клуб надеется досрочно прекратить контракт, от которого остается еще 10 месяцев.

Пока неясно, каковы карьерные планы Уилшира, однако ранее Джека связывали с отъездом в МЛС.


Метки Вест Хэм, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2020 11:00

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  1. chelsiukpro 11.09.2020 12:16 # chelsiukpro
    Рип карьере.....

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  2. geniusss 11.09.2020 11:53 # geniusss
    Эх жалко, надо было вовремя валить с арсенала.

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  3. chelsea88 11.09.2020 11:35 # chelsea88
    Гейгуннерское отродье, даже молоткам не пригодился.

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  4. mancunia-planet 11.09.2020 11:22 # mancunia-planet
    Пздц мучается пацан, а перспективы то были какие

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  5. petertosh 11.09.2020 11:13 # petertosh
    Талантливый

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