Данни Роуз направляется в "Дженоа"

Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз близок к переходу в итальянский клуб "Дженоа".

Как стало видно из документального фильма All or Nothing, Роуз крупно поссорился с главным тренером "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо еще в январе.



Вторую половину минувшего сезона Данни провел в аренде в "Ньюкасле", сыграв 13 матчей, но сейчас вынужден искать для себя новый клуб.



По информации новостного агентства PA, 30-летний игрок сборной Англии уже практически договорился с "Дженоа", который в минувшем сезоне чуть не вылетел из Серии А.



Пока неясно, уйдет Роуз в аренду или будет продан, но это в любом случае будет означать конец его карьеры в "Тоттенхэме", потому что контракт Данни со "шпорами" истекает в следующем году.



Готовность Роуза уехать за рубеж обусловлена в том числе и желанием обеспечить себя регулярной игровой практикой в преддверии Чемпионата Европы следующим летом.