Вейналдум провел позитивные переговоры с Клоппом

Джорджиньо Вейналдум Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум провел позитивные переговоры с главным тренером Юргеном Клоппом насчет своего будущего в мерсисайдском клубе.

В период нахождения Вейналдума в сборной Голландии ходили упорные слухи о намерении нового наставника "Барселоны" Рональда Кумана приобрести Джоджиньо, чей контракт с "Ливерпулем" истекает уже в следующем году.

По возвращении на базу "красных" в Мелвуде Вейналдум первым делом побеседовал с Клоппом по поводу сложившейся ситуации и, как утверждает Sky Sports, выразил желание остаться.

Вейналдум также надеется, что "Ливерпуль" предложит ему продлить истекающий контракт. Поскольку Клопп хочет сохранить 29-летнего полузащитника, новая сделка выглядит вероятной.


Метки Барселона, Вейналдум, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2020 09:00

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  1. liverpool888 11.09.2020 10:08 # liverpool888
    Я бы разменял на Тиаго.

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  2. bangladesh 11.09.2020 10:07 # bangladesh
    топарб лютейший - праймовый игрок
    Оставить!

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  3. kos9k 11.09.2020 09:32 # kos9k
    Отличная новость

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  4. zagzag 11.09.2020 09:11 # zagzag
    Основной виновник победы в ЛЧ.

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