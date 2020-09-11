Вейналдум провел позитивные переговоры с Клоппом

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум провел позитивные переговоры с главным тренером Юргеном Клоппом насчет своего будущего в мерсисайдском клубе.

В период нахождения Вейналдума в сборной Голландии ходили упорные слухи о намерении нового наставника "Барселоны" Рональда Кумана приобрести Джоджиньо, чей контракт с "Ливерпулем" истекает уже в следующем году.



По возвращении на базу "красных" в Мелвуде Вейналдум первым делом побеседовал с Клоппом по поводу сложившейся ситуации и, как утверждает Sky Sports, выразил желание остаться.



Вейналдум также надеется, что "Ливерпуль" предложит ему продлить истекающий контракт. Поскольку Клопп хочет сохранить 29-летнего полузащитника, новая сделка выглядит вероятной.