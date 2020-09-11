Вейналдум провел позитивные переговоры с Клоппом
Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум провел позитивные переговоры с главным тренером Юргеном Клоппом насчет своего будущего в мерсисайдском клубе.
В период нахождения Вейналдума в сборной Голландии ходили упорные слухи о намерении нового наставника "Барселоны" Рональда Кумана приобрести Джоджиньо, чей контракт с "Ливерпулем" истекает уже в следующем году.
По возвращении на базу "красных" в Мелвуде Вейналдум первым делом побеседовал с Клоппом по поводу сложившейся ситуации и, как утверждает Sky Sports, выразил желание остаться.
Вейналдум также надеется, что "Ливерпуль" предложит ему продлить истекающий контракт. Поскольку Клопп хочет сохранить 29-летнего полузащитника, новая сделка выглядит вероятной.
11.09.2020 09:00
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Я бы разменял на Тиаго.
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топарб лютейший - праймовый игрок
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Отличная новость
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Основной виновник победы в ЛЧ.
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