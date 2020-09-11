Мартинес согласовал четырехлетний контракт с "Астон Виллой"

Голкипер Эмилиано Мартинес принял решение покинуть "Арсенал" и уже договорился с "Астон Виллой".

Несмотря на геройскую игру Мартинеса в концовке минувшего сезона, в ходе переговоров с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой 28-летний аргентинец не смог получить гарантий того, что будет первым номером команды в долгосрочной перспективе.



В предыдущие недели Мартинес почувствовал вкус к регулярной игре, и возвращение в запас для него более немыслимо, так что это подталкивает его к отъезду с "Эмирейтс".



По информации The Independent, Мартинес уже договорился с "Астон Виллой" об условиях четырехлетнего контракта, по которому он будет зарабатывать около 60 тысяч фунтов в неделю.



Теперь "Астон Вилле" нужно договориться с "Арсеналом" о размере компенсации. "Канониры" оценивают своего игрока в 20 млн. фунтов, бирмингемский клуб готов заплатить 15 млн. фунтов.



Сообщается, что интерес к Мартинесу также проявлял "Вильярреал", однако приоритет для Эмилиано — остаться в Премьер-Лиге.