Жиру близок к переходу в "Ювентус"

Нападающий Оливье Жиру может покинуть "Челси" в самое ближайшее время, продолжив карьеру в "Ювентусе".

Достоверно известно, что Жиру мог уехать в Серию А еще в январе, когда им интересовался "Интер". Тогда "Челси" не отпустил Оливье лишь потому, что не смог найти ему замену на трансферном рынке.



Во второй половине минувшего сезона Жиру преобразился, утвердившись в качестве основного нападающего "синих", но теперь ему снова придется подвинуться из-за появления в команде Тимо Вернера.



Как сообщает Daily Mail, "Ювентус" обратил внимание на 33-летнего француза, потому что никак не может договориться с Луисом Суаресом из "Барселоны" или Эдином Джеко из "Ромы".



Также "Ювентус" задумывался о возвращении Мойзе Кина из "Эвертона", но в конце концов решил сделать ставку на опыт Жиру.



Sky Sport Italia и вовсе утверждает, что "Ювентус" уже договорился и с "Челси", и с самим Жиру. Клуб из Турина собирается заплатить "синим" 5 миллионов евро (4.6 млн. фунтов) в качестве компенсации и заключить с Оливье двухлетний контракт.