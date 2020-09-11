Анонс сезона Премьер-Лиги 2020/21. Часть 2

Предлагаем вашему вниманию вторую часть анонса нового сезона Премьер-Лиги. В этой части — команды из второй половины алфавитного порядка.





ЛИДС



Сезон 2019/20 (Чемпионшип): +28, =9, -9, 93 очка, 1-е место



Один из знаковых английских клубов возвращается в элиту после 16 лет отсутствия. Команда Марсело Бьелсы уступила в плей-офф годом ранее, но аргентинский тренер остался и со второй попытки вывел клуб в Премьер-Лигу. "Лидс" добился прямого "промоушна", избежав прежних осечек на завершающем этапе.



Фигура Бьелсы в этой истории определяющая. Успехи нынешнего "Лидса" напрямую связаны с опытным наставником, сумевшим вывести достаточно посредственных игроков на высокий функциональный уровень. "Лидс" играет предсказуемо, и в этом плане ничего не изменится в элите. Самое интересное — это то, насколько успешными будут крупные подписания клуба, вроде Родриго и Робина Коха. Трудности с Бьелсой обычно возникают, когда аргентинец сам указывает на нужные приобретения и пытается навязать свои методы уже более-менее состоявшимся футболистам. Например, аренда Жана-Кевина Огюстена в прошлом сезоне оказалась полным провалом. Необходимость платить большие деньги за испанца Родриго, который не славится высокой результативностью, тоже вызывает вопросы.



"Лидс" в том виде, в котором он выступал в Чемпионшипе, справится с задачей сохранения места в Премьер-Лиге. Но непредсказуемость Бьелсы, способного в любой момент покинуть клуб, а также эффект от кадровых изменений в команде, могут на многое повлиять. Легко спрогнозировать можно только манеру игры команды — она меняться не будет, даже если возникнет такая необходимость.



Главная потеря: Бен Уайт

Главное приобретение: Родриго

Кто может выстрелить: Калвин Филлипс

Прогноз: место во второй части турнирной таблицы



МАНЧЕСТЕР СИТИ



Сезон 2019/20: +26, =3, -9, 81 очко, 2-е место



В первый год в Манчестере Пеп Гвардиола не выиграл ни одного трофея, но именно последний сезон был для испанского тренера худшим. О дежурной победе в Кубке Лиги никто вспоминать не станет. "Манчестер Сити" без шансов проиграл титул "Ливерпулю", уступил в полуфинале Кубка Англии "Арсеналу", а затем потерпел свое худшее поражение в плей-офф Лиги Чемпионов. И это при том, что команда Гвардиолы проваливается в Европе из года в год. "Лион" выглядел простым препятствием на пути в полуфинал, но даже в такой ситуации "Сити" потерпел неудачу.



В свои лучшие дни "горожане" поддерживали привычный уровень, но таких дней стало ощутимо меньше. Девять поражений в чемпионате — это не вопрос случая и мощи "Ливерпуля". Клуб одержал победу за пределами поля, сохранив за собой место в Лиге Чемпионов. Победа в Европе остается недостижимой целью, а вот возвращение на вершину в Англии — куда более реальная задача для "горожан".



Давид Сильва "Сити" покинул, но свой богатый запас кадров клуб расширил и этим летом. Наиболее интересное подписание — центральный защитник Натан Аке. Игра в обороне остается слабым местом "Сити", и степень бедствия в оборонительной фазе игры будет определять итоговое положение команды сезоне.



Главная потеря: Давид Сильва

Главное приобретение: Натан Аке

Кто может выстрелить: Фил Фоден

Прогноз: борьба за чемпионство



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД



Сезон 19/20: +18,=12,-8, 66 очков, 3-е место



Предыдущий сезон "Манчестер Юнайтед" можно смело делить на две части: "до" Бруну Фернандеша и "после". С появлением португальца в центре полузащиты команда Сульшера преобразилась. Это позволило ей финишировать в зоне Лиги Чемпионов. При этом нельзя игнорировать тот факт, что в ключевых поединках кубковых турниров МЮ — с Фернандешем и мощной атакующей линии — добиться результата не сумел.



Это говорит о том, что одно только появление Бруну, а также талант Рэшфорда, Мартиаля и Гринвуда, не сделают "Юнайтед" претендентом на титул. Подписание Донни Ван де Бека добавит опций в полузащите, хотя не сказать, что покупка голландца — то, что требовалось "красным дьяволам" в первую очередь. Сульшеру необходимо разрешить вратарский вопрос после возвращения Дина Хендерсона. Команде нужно прибавлять в задней линии, а ее эффектным нападающим — выходить на новый уровень эффективности.



По-прежнему вопросы вызывает и фигура Сульшера. Пожалуй, именно этот вопрос остается определяющим — насколько грамотно заложенным потенциалом распорядится тренерский штаб. Вдохновение, которое принес с собой Фернандеш, можно ошибочно принять за результат постепенного развития команды.



Главная потеря: -

Главное приобретение: Донни Ван де Бек

Кто может выстрелить: Дин Хендерсон

Прогноз: борьба за место в зоне Лиги Чемпионов



НЬЮКАСЛ



Сезон 19/20: +11,=11,-16, 44 очка, 13-е место



Продажа "Ньюкасла" не состоялась. На протяжении нескольких месяцев болельщики "сорок" фантазировали о жизни без Майка Эшли, но пока клуб остается там же, где он и был. С единственной задачей: сохранять место в Премьер-Лиге, что делает "Ньюкасл" более привлекательным для новых инвесторов.



Стив Брюс с этой задачей в первый год справился убедительно. Футбол "сорок" был временами сверхоборонительным, но под конец сезона (когда ушло давление) "Ньюкасл" подал признаки хорошей атакующей игры. Со стороны Брюса это наверняка было желанием впечатлить несостоявшихся новых владельцев. Сейчас от "Ньюкасла" нужно ждать прагматичного футбола, ориентированного, в первую очередь, на результат.



Местами должно быть весело. В этом плане также обнадеживают трансферы Брюса. Клуб потратился на форварда Каллума Уилсона из "Борнмута", надеясь, что тот оставит позади неудачи прежней команды и вернется к своему прошлогоднему футболу. Отличная работа на рынке — это подписание свободными агентами Райана Фрэйзера и Джеффа Хендрика. "Ньюкасл", при всех трудностях, взял этим летом игроков, способных сходу усилить основу.



Главная потеря: -

Главное приобретение: Каллум Уилсон

Кто может выстрелить: Джефф Хендрик

Прогноз: место во второй части таблицы



САУТГЕМПТОН



Сезон 2019/10: +15,=7,-16, 52 очка, 11-е место



"Саутгемптон" был одной из лучших команд чемпионата после летнего рестарта. Пережив сложный период осенью, "святые" сохранили доверие к своему менеджеру, и это себя полностью оправдало.



О возможностях "Саутгемптона" Ральфа Хазенхюттля в "свой день" было известно и раньше — командный прессинг "святых" способен впечатлить. Теперь к этим достоинствам добавились регулярные голы Данни Ингса. Команде несколько лет не хватало забивного нападающего, а Ингс превзошел самые оптимистичные ожидания, забив невероятные 22 мяча за чемпионат.



Сейчас на "Сент-Мэри" полно оптимизма. Во-первых, летом "святые" играли здорово (уступив только раз) и могли сохранить эту форму к старту нового сезона. У них очень щадящий календарь до конца ноября. Во-вторых, в составе много воспитанников клуба, и есть ощущение, что после нескольких лет застоя, "Саутгемптон" снова может стать образцом в продвижении собственных игроков.



Хазенхюттль — главный источник вдохновения. Австрийца любят болельщики и игроки. Эффект от его методов был заметен сразу после появления тренера, но долгое время стоял вопрос стабильности. Летом "Саутгемптон" заставил поверить, что он способен наконец к ней прийти.



Главная потеря: Пьер-Эмиль Хейбьерг

Главное приобретение: Мохаммед Салису

Кто может выстрелить: Уилл Смоллбоун

Прогноз: место в середине таблицы



ТОТТЕНХЭМ



Сезон 19/20: +16, +11, -11, 59 очков, 6-е место



С момента своего назначения и до карантина Жозе Моуриньо выступали в роли кризисного менеджера, пытавшегося тушить пожары. На команду Моуриньо "Тоттенхэм" стал похож уже после рестарта. Пауза позволила португальцу частично наладить игру в обороне, а также получить назад здоровых нападающих. "Шпоры" проиграли всего один матч, имели третьи показатели среди всех команд и одержали приятные победы над "Арсеналом" и "Лестером".



Время — лучший помощник в перестройке команды, и теперь "Тоттенхэм" должен стать солиднее. Финансово "шпоры" не могут соперничать с ведущими клубами, но их летние сделки обнадеживают. Пьер-Эмиль Хейбьерг может стать таким нужным лидером в центре полузащиты. Мэтт Дохерти способен усилить позицию правого защитника, безотносительно ухода Сержа Орье. Скромно, но со вкусом.



Ожидания от "Тоттенхэма" также скромные. Команда перестраивается, и на этом этапе для клуба серьезным успехом станет возвращение в Лигу Чемпионов. Моуриньо также захочет выиграть один из кубковых трофеев. Португалец выигрывает награды во всех клубах, а "шпорам" давно пора прерывать свою трофейную "засуху".



Главная потеря: Ян Вертонген

Главное приобретение: Пьер-Эмиль Хейбьерг

Кто может выстрелить: Райан Сессеньон

Прогноз: борьба за место в зоне Лиги Чемпионов



ФУЛХЭМ



Сезон 19/20 (Чемпионшип): +23, =12, -11, 81 очко, 4-е место



В прошлый раз "Фулхэм" допустил всевозможные ошибки, которые может допустить клуб в такой ситуации. После выхода в Премьер-Лигу "дачники" уничтожили основы неплохой команды, оформив огромное количество сомнительных трансферов, а уже по ходу процесса уволили двух менеджеров. Скотт Паркер завершал сезон 2018/19 во главе команды, как исполняющий обязанности. он же выводит команду обратно — причем, с первой попытки.



"Фулхэм" образца прошлого сезона впечатляет меньше той команды, которую вел вперед Славиша Йоканович. С другой стороны, нынешний "Фулхэм" также избегает прежних ошибок. "Дачники" пока спокойны на рынке, планируя, в первую очередь, сохранить то, что у них было. Финансово к этому обязывают время, но сам Паркер также подчеркивает важность "сплоченности". Теперь "Фулхэм" идет от обратного. Клуб не в поиске класса на стороне, он пытается нивелировать его нехватку за счет сохранения командного духа.



Здесь по-прежнему есть Александар Митрович, и это по-прежнему главная надежда команды. Футбол Паркера, упорно настаивающего на игре в короткий пас, иногда выходит "дачникам" боком, но, при всех проблемах, "Фулхэм" не должен провалиться так, как это было два года назад. По крайней мере, они избегают повторения тех же ошибок.



Главная потеря: -

Главное приобретение: Антони Нокар (полноценный трансфер после аренды)

Кто может выстрелить: Энтони Робинсон

Прогноз: борьба за выживание



ЧЕЛСИ



Сезон 19/20: +20, =6, -12, 66 очков, 4-е место



Предсказуемо сложный год прошел для "Челси" лучше, чем можно было ожидать. Получив запрет на трансферы и потеряв Эдена Азара, "синие" понизили планку задач. Это позволило Фрэнку Лэмпарду получить работу главного тренера, с которой он пока справляется. Клуб сохранил место в Лиге Чемпионов. "Челси" также сыграл в финале Кубка Англии, а некоторые молодые игроки оставили неплохое впечатление.



Теперь задачи меняются, а давление над Лэмпардом растет. Никто в 2020 году не работает на рынке амбициознее "Челси", и речь не только об Англии. Подписания Хаверца, Вернера, Зиеша и Чилуэлла снимают с повестки разговоры о "новом "Челси", который не ставит результат превыше всего. Брать чемпионство, может, и необязательно, но в новом году "синие" должны быть к лидерам куда ближе. Еще одно поражение от "Баварии" с общим счетом 7:1 также неприемлемо. В нынешнем году Лэмпарда будут оценивать по совсем другим стандартам.



Справится ли Фрэнк? То, что "Челси" способен забивать много, а его атака станет только сильнее, сомнений не вызывает. Но общий успех — в балансе. В прошлом году лондонцы пропустили в чемпионате 54 мяча. Это почти в четыре раза больше, чем пропустил "Челси" с Лэмпардом в составе, впервые победив в Премьер-Лиге. Команде нужно существенно улучшать игру в обороне, чтобы претендовать на что-то серьезное. В трансферах наблюдается серьезный перекос в сторону атаки. Тиаго Силву взяли как свободного агента, но вряд ли один бразилец сделает разницу в центре защиты. Большой знак вопроса на позиции вратаря. У "Челси" по-прежнему нет сильного "первого номера".



Атаки "синих" точно хватит для повторения прошлогодних результатов, но без баланса в игре надеяться на большее не стоит.



Главная потеря: Виллиан

Главное приобретение: Кай Хаверц

Кто может выстрелить: Билли Гилмор

Прогноз: место в зоне Лиги Чемпионов



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД



Сезон 19/20: +14, =12, -12, 54 очка, 9-е место



Команда Криса Уайлдера — одна из главных историй английского футбола последних лет. В первый же год в Премьер-Лиге "клинкам" удалось финишировать на девятой позиции, что было значительно выше ожиданий от новичка с такими скромными ресурсами.



После подобного дебюта от скромных команд обычно ждут падения во второй сезон — подобно тому, как это было в свое время с "Ипсвичем". Но фигура Уайлдера заставляет верить, что случай "Шеффилд Юнайтед" — особый. Откатов в его карьере не было в принципе, и те же "клинки" так или иначе прибавляли в каждый год под руководством Уайлдера.



Серьезных потерь, равно как и приобретений, у "Шеффилд Юнайтед" этим летом нет. Самый интересный ход — это возвращение в клуб голкипера Аарона Рамсдейла. Дин Хендерсон ушел назад в "Манчестер Юнайтед", и Уайлдер надеется, что другой молодой английский голкипер станет полноценной заменой. Менеджер называет Рамсдейла одним из лучших в стране, но уверяет в том, что от него по-прежнему можно добиться большего.



И в этом весь Уайлдер. Он будет требовать большего от тех же игроков даже после такого результата, как в прошлом году.



Главная потеря: Дин Хендерсон

Главное приобретение: Аарон Рамсдейл

Кто может выстрелить: Сандер Берге

Прогноз: место в середине таблицы



ЭВЕРТОН



Сезон 19/20: +13, =10, -15, 49 очков, 12-е место



Амбициозное усиление состава для "Эвертона" последних лет является обычным делом, равно как и отсутствие прогресса. На этот раз оптимизма чуть больше. "Ириски" тратят деньги точечно, а за процесс отвечает Карло Анчелотти. Титулованный итальянец точно не согласился бы на эту работу, если бы "Эвертон" продолжал скупать все то, что оказалось лишним в больших клубах.



Да, в таком духе можно высказаться о Хамесе Родригесе, но у колумбийца есть прямой контакт с Анчелотти. У Карло после прихода в клуб были разные периоды, но, как и Моуриньо в "Тоттенхэме", он планирует представить свою команду только в новом сезоне. Недостатки игроков "Эвертона" были известны, а Анчелотти их озвучил публично: отсутствие характера и преданности делу.



Тренер с его опытом должен был определить тех, на кого он может положиться. Главное преимущество Анчелотти перед предшественниками — это даже не опыт, а авторитет. Итальянца не нагружают беспорядочными трансферами. Возможно, это поможет делу, и "Эвертон" в этом сезоне наконец трансформируется в полноценную команду.



Главная потеря: Лейтон Бэйнс

Главное приобретение: Хамес Родригес

Кто может выстрелить: Энтони Гордон

Прогноз: место в первой десятке



См. также: Анонс сезона Премьер-Лиги 2020/21. Часть 1



Иван Громиков специально для FAPL.ru