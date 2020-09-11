"Арсенал" изменил титул Артеты

Микель Артета перестал быть главным тренером "Арсенала". Теперь его должность называется "менеджер первой команды".

Напомним, Артета возглавил "канониров" только в декабре 2019, и эта работа стала его первой в качестве самостоятельного специалиста.



За это довольно короткое время Микель проявил себя с лучшей стороны и показал, что готов принять на себя дополнительную ответственность, особенно в свете ухода из клуба спортивного директора Рауля Санллехи.



Таким образом, Артета получил повышение, которое символизирует расширение его сферы влияния в клубе. Микель будет не только тренировать, но и активнее участвовать в вопросах комплектации состава и продления контрактов.