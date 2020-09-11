"Арсенал" изменил титул Артеты

Микель Артета Микель Артета перестал быть главным тренером "Арсенала". Теперь его должность называется "менеджер первой команды".

Напомним, Артета возглавил "канониров" только в декабре 2019, и эта работа стала его первой в качестве самостоятельного специалиста.

За это довольно короткое время Микель проявил себя с лучшей стороны и показал, что готов принять на себя дополнительную ответственность, особенно в свете ухода из клуба спортивного директора Рауля Санллехи.

Таким образом, Артета получил повышение, которое символизирует расширение его сферы влияния в клубе. Микель будет не только тренировать, но и активнее участвовать в вопросах комплектации состава и продления контрактов.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2020 00:05

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  1. unclearness 11.09.2020 00:46 # unclearness
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    thegodfather

    Дата регистрации: 04 марта 2017 г. 15:18

    Комментариев на сайте: 25273

    Источник: http://fapl.ru/users/thegodfather/

    У типа за 42 месяца на фапле, 25273 комента..
    Ето по 601 коменту в месяц..
    По 20 коментов в день!! Ежедневно, в течении 3,5 лет
    Гейтурик ебучий ты ноулайфер, отдохни ты от фапли, посмотри на реальный мир, хватит пить мочу ежедневно на протежении 3 лет..

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  2. thegodfather 11.09.2020 00:32 # thegodfather
    Сука лооооооол.
    У этих бомжей после увала сотрудников некому заниматься продлением контрактов игроков и комплектацией состава... И они повесили все шапки на артету)
    По-моему дно пробито. Этот клуб вызывает лишь жалость

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