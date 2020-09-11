"Арсенал" изменил титул Артеты
Микель Артета перестал быть главным тренером "Арсенала". Теперь его должность называется "менеджер первой команды".
Напомним, Артета возглавил "канониров" только в декабре 2019, и эта работа стала его первой в качестве самостоятельного специалиста.
За это довольно короткое время Микель проявил себя с лучшей стороны и показал, что готов принять на себя дополнительную ответственность, особенно в свете ухода из клуба спортивного директора Рауля Санллехи.
Таким образом, Артета получил повышение, которое символизирует расширение его сферы влияния в клубе. Микель будет не только тренировать, но и активнее участвовать в вопросах комплектации состава и продления контрактов.
11.09.2020 00:05
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thegodfather
Дата регистрации: 04 марта 2017 г. 15:18
Комментариев на сайте: 25273
Источник: http://fapl.ru/users/thegodfather/
У типа за 42 месяца на фапле, 25273 комента..
Ето по 601 коменту в месяц..
По 20 коментов в день!! Ежедневно, в течении 3,5 лет
Гейтурик ебучий ты ноулайфер, отдохни ты от фапли, посмотри на реальный мир, хватит пить мочу ежедневно на протежении 3 лет..
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Сука лооооооол.
У этих бомжей после увала сотрудников некому заниматься продлением контрактов игроков и комплектацией состава... И они повесили все шапки на артету)
По-моему дно пробито. Этот клуб вызывает лишь жалость
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