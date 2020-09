Клубы Премьер-Лиги нашли замену Black Lives Matter

Премьер-Лига объявила, что клубы заменят эмблему кампании Black Lives Matter на футболках на другую.

Когда футбольный сезон в Англии был возобновлен в июне, клубы Премьер-Лиги решили поддержать движение BLM против дискриминации. Помимо эмблемы на футболках, игроки стали преклонять колено в качестве предматчевого ритуала.



Со временем кампания BLM стала вызывать все больше нареканий, в том числе из-за своей излишней политизированности.



Премьер-Лига обещает сохранить поддержку игрокам, которые по своей инициативе продолжат вставать на колено, а вот эмблема BLM уступит свое место эмблеме "No Room For Racism".



"No Room For Racism" — это собственная антидискриминационная кампания Премьер-Лиги, запущенная еще в марте 2019.



"Дискриминация в любом проявлении и в любом месте совершенно недопустима, и кампания "No Room For Racism" четко отражает нашу позицию нулевой терпимости", — сообщил исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс.