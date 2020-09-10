Гвардиола считает Де Брюйне лучшим полузащитником в мире

Кевин Де Брюйне Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал своего подопечного Кевина Де Брюйне лучшим полузащитником в Премьер-Лиге.

Ранее на текущей неделе Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) признала Де Брюйне Игроком Года за 13 голов и 20 результативных передач в минувшем сезоне Премьер-Лиги.

Однако Гвардиола считает, что в данный момент 29-летнему бельгийцу нет равных не только в Премьер-Лиге, но и во всем мире, если говорить об игроках центра поля.

"Это игрок, чья игра является мастерклассом. Он один из лучших игроков, что я когда-либо тренировал в своей жизни".

"Прямо сейчас он лучший. Прямо сейчас, на позиции в полузащите, он лучший", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Де Брюйне, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 116

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancityman 10.09.2020 22:12 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  2. ganinilyha 10.09.2020 22:07 # ganinilyha
    Никто:
    Лучший пзщ в мире: "Я прошью Куртуа с углового".

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: