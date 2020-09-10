Гвардиола считает Де Брюйне лучшим полузащитником в мире

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал своего подопечного Кевина Де Брюйне лучшим полузащитником в Премьер-Лиге.

Ранее на текущей неделе Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) признала Де Брюйне Игроком Года за 13 голов и 20 результативных передач в минувшем сезоне Премьер-Лиги.



Однако Гвардиола считает, что в данный момент 29-летнему бельгийцу нет равных не только в Премьер-Лиге, но и во всем мире, если говорить об игроках центра поля.



"Это игрок, чья игра является мастерклассом. Он один из лучших игроков, что я когда-либо тренировал в своей жизни".



"Прямо сейчас он лучший. Прямо сейчас, на позиции в полузащите, он лучший", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.