"Челси" отклонил предложение "Интера" по Канте

Кристиан Эриксен и Нголо Канте "Челси" отклонил предложение "Интера" о покупке полузащитника Нголо Канте.

В это трансферное окно Антонио Конте приходится работать с крайне ограниченным трансферным бюджетом, поэтому в свое предложение по Канте главный тренер "Интера" включил двух игроков.

Как сообщает The Guardian, Конте предложил в качестве разменных монет полузащитников Марцело Брозовича и Кристиана Эриксена. Примечательно, что последний присоединился к "Интеру" только в январе.

Однако "Челси" это предложение отверг, сообщив коллегам из Милана, что не заинтересован ни в Брозовиче, ни в Эриксенне.

Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард не горит желанием продавать Канте, да и сам 29-летний француз счастлив в Лондоне, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем в минувшем сезоне.

Вместе с тем продажа Канте не исключена, но для этого "Интеру" придется сделать более интересное предложение.


Метки Брозович, Интер, Канте, Челси, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2020 21:00

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  1. drogba11cool 10.09.2020 21:39 # drogba11cool
    Отказано

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  2. mendieta 10.09.2020 21:24 # mendieta
    Ну 80 сейчас это нереально, и в Челси это понимают. Думаю предметный разговор пойдет от 60 миллионов, но и их у Интера и близко нет

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  3. chelsiukpro 10.09.2020 21:08 # chelsiukpro
    Ну так жыдяры предложили походу 25млн фунтиков:)) Лемпс готов продать но за 80млн и не меньше!

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  4. yamateh 10.09.2020 21:03 # yamateh
    Прально. Уголек в этом сезоне вернется как и все пенсы)

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