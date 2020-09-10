"Челси" отклонил предложение "Интера" по Канте
"Челси" отклонил предложение "Интера" о покупке полузащитника Нголо Канте.
В это трансферное окно Антонио Конте приходится работать с крайне ограниченным трансферным бюджетом, поэтому в свое предложение по Канте главный тренер "Интера" включил двух игроков.
Как сообщает The Guardian, Конте предложил в качестве разменных монет полузащитников Марцело Брозовича и Кристиана Эриксена. Примечательно, что последний присоединился к "Интеру" только в январе.
Однако "Челси" это предложение отверг, сообщив коллегам из Милана, что не заинтересован ни в Брозовиче, ни в Эриксенне.
Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард не горит желанием продавать Канте, да и сам 29-летний француз счастлив в Лондоне, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем в минувшем сезоне.
Вместе с тем продажа Канте не исключена, но для этого "Интеру" придется сделать более интересное предложение.
10.09.2020 21:00
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Ну 80 сейчас это нереально, и в Челси это понимают. Думаю предметный разговор пойдет от 60 миллионов, но и их у Интера и близко нет
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Ну так жыдяры предложили походу 25млн фунтиков:)) Лемпс готов продать но за 80млн и не меньше!
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Прально. Уголек в этом сезоне вернется как и все пенсы)
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