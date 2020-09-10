"Челси" отклонил предложение "Интера" по Канте

"Челси" отклонил предложение "Интера" о покупке полузащитника Нголо Канте.

В это трансферное окно Антонио Конте приходится работать с крайне ограниченным трансферным бюджетом, поэтому в свое предложение по Канте главный тренер "Интера" включил двух игроков.



Как сообщает The Guardian, Конте предложил в качестве разменных монет полузащитников Марцело Брозовича и Кристиана Эриксена. Примечательно, что последний присоединился к "Интеру" только в январе.



Однако "Челси" это предложение отверг, сообщив коллегам из Милана, что не заинтересован ни в Брозовиче, ни в Эриксенне.



Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард не горит желанием продавать Канте, да и сам 29-летний француз счастлив в Лондоне, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем в минувшем сезоне.



Вместе с тем продажа Канте не исключена, но для этого "Интеру" придется сделать более интересное предложение.