Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг близок к возвращению в "Рому" на условиях постоянного трансфера.

Сыграв более 300 матчей за "Юнайтед", год назад Смоллинг, опасаясь за свое место в стартовом составе в связи с появлением на "Олд Траффорд" Харри Магуайра, отправился в аренду в "Рому".



Крис провел отличный сезон в Италии, но экономический кризис и непопадание "Ромы" в Лигу Чемпионов привели к тому, что минувшим летом защитник был вынужден вернуться в Манчестер.



Тем не менее, "Рома" не оставила попыток вернуть 30-летнего игрока сборной Англии и своего, по всей видимости, добьется.



Как сообщает The Telegrpah, Смоллинг отсутствовал на тренировочной базе "Юнайтед" во вторник и среду, потому что переговоры о его трансфере в "Рому" вступили в заключительную стадию.



"Красные дьяволы" рассчитывают, что продажа Криса, чей контракт рассчитан до 2022 года, принесет клубу около 18 миллионов фунтов.