"Кристал Пэлас" арендовал Батшуайи
Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи присоединился к "Кристал Пэлас", где проведет сезон 2020/21 на правах аренды.
В минувшем сезоне Батшуайи вчистую проигрывал конкуренцию Тэмми Абрахэму и Оливье Жиру, забив единственный гол в рамках Премьер-Лиги.
Появление в "Челси" Тимо Вернера минувшим летом сделало участь Батшуайи совсем незавидной, и Мичи был вынужден озаботиться поисками нового клуба.
"Синим" не удалось найти щедрого покупателя на Батшуайи, который был куплен четыре года назад у "Марселя" за 33 миллиона фунтов, поэтому 26-летний бельгиец уходит в очередную аренду.
Таким образом, Мичи возвращается в "Пэлас", где он провел вторую половину сезона 2018/19, забив шесть голов в 13 матчах за "орлов".
"Я с абсолютным удовольствием приветствую Мичи назад в "Кристал Пэлас". Мы давно восхищаемся этим игроком, и он стал безмерно популярной фигурой здесь во время своего предыдущего периода здесь".
"В его услугах были заинтересованы другие топ-клубы Европы, поэтому безмерно приятно, что Мичи решил вернуться к нам, помочь нам подняться по таблице, а также помочь себе застолбить мест в сборной Бельгии на Чемпионат Европы следующим летом", — сообщил президент "Пэлас" Стив Пэриш.
Предполагается, что перед очередной командировкой Батшуайи продлил свой контракт с "Челси" на 12 месяцев — до июня 2022.
10.09.2020 20:00
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