"Кристал Пэлас" арендовал Батшуайи

Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи присоединился к "Кристал Пэлас", где проведет сезон 2020/21 на правах аренды.

В минувшем сезоне Батшуайи вчистую проигрывал конкуренцию Тэмми Абрахэму и Оливье Жиру, забив единственный гол в рамках Премьер-Лиги.



Появление в "Челси" Тимо Вернера минувшим летом сделало участь Батшуайи совсем незавидной, и Мичи был вынужден озаботиться поисками нового клуба.



"Синим" не удалось найти щедрого покупателя на Батшуайи, который был куплен четыре года назад у "Марселя" за 33 миллиона фунтов, поэтому 26-летний бельгиец уходит в очередную аренду.



Таким образом, Мичи возвращается в "Пэлас", где он провел вторую половину сезона 2018/19, забив шесть голов в 13 матчах за "орлов".



"Я с абсолютным удовольствием приветствую Мичи назад в "Кристал Пэлас". Мы давно восхищаемся этим игроком, и он стал безмерно популярной фигурой здесь во время своего предыдущего периода здесь".



"В его услугах были заинтересованы другие топ-клубы Европы, поэтому безмерно приятно, что Мичи решил вернуться к нам, помочь нам подняться по таблице, а также помочь себе застолбить мест в сборной Бельгии на Чемпионат Европы следующим летом", — сообщил президент "Пэлас" Стив Пэриш.



Предполагается, что перед очередной командировкой Батшуайи продлил свой контракт с "Челси" на 12 месяцев — до июня 2022.



