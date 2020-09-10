"Кристал Пэлас" арендовал Батшуайи

Мичи Батшуайи Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи присоединился к "Кристал Пэлас", где проведет сезон 2020/21 на правах аренды.

В минувшем сезоне Батшуайи вчистую проигрывал конкуренцию Тэмми Абрахэму и Оливье Жиру, забив единственный гол в рамках Премьер-Лиги.

Появление в "Челси" Тимо Вернера минувшим летом сделало участь Батшуайи совсем незавидной, и Мичи был вынужден озаботиться поисками нового клуба.

"Синим" не удалось найти щедрого покупателя на Батшуайи, который был куплен четыре года назад у "Марселя" за 33 миллиона фунтов, поэтому 26-летний бельгиец уходит в очередную аренду.

Таким образом, Мичи возвращается в "Пэлас", где он провел вторую половину сезона 2018/19, забив шесть голов в 13 матчах за "орлов".

"Я с абсолютным удовольствием приветствую Мичи назад в "Кристал Пэлас". Мы давно восхищаемся этим игроком, и он стал безмерно популярной фигурой здесь во время своего предыдущего периода здесь".

"В его услугах были заинтересованы другие топ-клубы Европы, поэтому безмерно приятно, что Мичи решил вернуться к нам, помочь нам подняться по таблице, а также помочь себе застолбить мест в сборной Бельгии на Чемпионат Европы следующим летом", — сообщил президент "Пэлас" Стив Пэриш.

Предполагается, что перед очередной командировкой Батшуайи продлил свой контракт с "Челси" на 12 месяцев — до июня 2022.

Мичи Батшуайи


Метки аренда, Батшуайи, Кристал Пэлас, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2020 20:00

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  1. ensiferum 10.09.2020 20:17 # ensiferum
    Из третий формы Челси в первую Пэласа.

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  2. mr-s1n1st3r 10.09.2020 20:13 # mr-s1n1st3r
    На фото показывает, какие пенсы олени.

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  3. thegodfather 10.09.2020 20:09 # thegodfather
    Начали от баласта избавлятся.
    На очереди мозес, запакоста, бакайоко, эмерсон, баркли, дринквотер, кристенсен.

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