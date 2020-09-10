Лэмпард: "Мы не будем чересчур забегать вперед"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не будет забегать вперед, причисляя свою команду к претендентам на титул Премьер-Лиги.

В это трансферное окно "синие" инвестировали более 200 миллионов фунтов в укрепление состава, заполучив таких игроков, как Хаким Зийеш, Тимо Вернер, Кай Хаверц, Тиаго Силва, Бен Чилуэлл и Маланг Сарр.



Некоторые фанаты и эксперты уже сейчас считают, что окрепший "Челси" сможет составить реальную конкуренцию "Ливерпулю" и "Манчестер Сити", но Лэмпард воздерживается от таких прогнозов.



"Мне не интересно, что говорят другие люди. Они могут говорить, что мы будем сражаться за титул или не будем".



"Лично я помню о том, что мы, как и все остальные, уступили кучу очков "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" в двух последних сезонах. Такова была ситуация в лиге".



"Поэтому сперва мы должны попытаться сократить это отставание, обрести уверенность в себе и сыграться друг с другом. Я не забегаю вперед и не делаю никаких прогнозов насчет нас".



"Надеюсь, фанаты "Челси" в восторге — не буду лгать, мы купили игроков высокого уровня, которые, как мы чувствуем, сделают нашу команду лучше".



"В то же время я знаю, что необходимо для победы в Премьер-Лиге. Я знаю это по своему опыту в качестве игрока".



"Посмотрите на команды, которые доминировали в последние годы. "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" строились годами, каждая — со своей скоростью в плане комплектации состава и тренерской работы".



"Просто покупка игроков не принесет тебе титул. Это устроено по-другому, поэтому мы надеемся прибавить".



"Я знаю, какими будут ожидания. Я не буду прятаться о этого. У меня самого другие ожидания относительного прошлого года, потому что мы в другой ситуации. Мы хотим прибавить, но мы не будем чересчур забегать вперед", — цитирует Лэмпарда The Independent.