Лэмпард: "Мы не будем чересчур забегать вперед"
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не будет забегать вперед, причисляя свою команду к претендентам на титул Премьер-Лиги.
В это трансферное окно "синие" инвестировали более 200 миллионов фунтов в укрепление состава, заполучив таких игроков, как Хаким Зийеш, Тимо Вернер, Кай Хаверц, Тиаго Силва, Бен Чилуэлл и Маланг Сарр.
Некоторые фанаты и эксперты уже сейчас считают, что окрепший "Челси" сможет составить реальную конкуренцию "Ливерпулю" и "Манчестер Сити", но Лэмпард воздерживается от таких прогнозов.
"Мне не интересно, что говорят другие люди. Они могут говорить, что мы будем сражаться за титул или не будем".
"Лично я помню о том, что мы, как и все остальные, уступили кучу очков "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" в двух последних сезонах. Такова была ситуация в лиге".
"Поэтому сперва мы должны попытаться сократить это отставание, обрести уверенность в себе и сыграться друг с другом. Я не забегаю вперед и не делаю никаких прогнозов насчет нас".
"Надеюсь, фанаты "Челси" в восторге — не буду лгать, мы купили игроков высокого уровня, которые, как мы чувствуем, сделают нашу команду лучше".
"В то же время я знаю, что необходимо для победы в Премьер-Лиге. Я знаю это по своему опыту в качестве игрока".
"Посмотрите на команды, которые доминировали в последние годы. "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" строились годами, каждая — со своей скоростью в плане комплектации состава и тренерской работы".
"Просто покупка игроков не принесет тебе титул. Это устроено по-другому, поэтому мы надеемся прибавить".
"Я знаю, какими будут ожидания. Я не буду прятаться о этого. У меня самого другие ожидания относительного прошлого года, потому что мы в другой ситуации. Мы хотим прибавить, но мы не будем чересчур забегать вперед", — цитирует Лэмпарда The Independent.
10.09.2020 19:00
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Эта сутулая шавка уже потратила больше чем любой другой клуб в одно ТО. Если они с такими тратами не возьмут апл или лч в этом сезоне, можете считать его худшим физруком в истории апл как минимум.
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Лэмпард: "Мы не будем чересчур забегать вперед, четвертого места для начала будет достаточно"
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