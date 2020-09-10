Иванович на пороге перехода в "Вест Бромвич"

Бывший защитник "Челси" Бранислав Иванович может оформить свое возвращение в Премьер-Лигу в течение ближайших 48 часов, присоединившись к "Вест Бромвичу".

За девять лет на "Стэмфорд Бридж" Иванович выиграл три титула Премьер-Лиги, три Кубка Англии, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.



Столь опытный игрок, к тому же доступный свободным агентом после расставания с "Зенитом", привлек внимание главного тренера "дроздов" Славена Билича, который все еще находится в поисках усиления под Премьер-Лигу.



По информации The Telegraph, "Вест Бромвичем" уже значительно продвинулся в переговорах с Ивановичем, и новичок высшего английского дивизиона надеется представить 36-летнего серба в качестве своего новичка до воскресного матча против "Лестера".



Ожидается, что Бранислав получит контракт до конца сезона. Учитывая отсутствие необходимости платить компенсацию другому клубу, эта сделка выглядит для "Вест Бромвича" безрисковой.