Иванович на пороге перехода в "Вест Бромвич"
Бывший защитник "Челси" Бранислав Иванович может оформить свое возвращение в Премьер-Лигу в течение ближайших 48 часов, присоединившись к "Вест Бромвичу".
За девять лет на "Стэмфорд Бридж" Иванович выиграл три титула Премьер-Лиги, три Кубка Англии, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.
Столь опытный игрок, к тому же доступный свободным агентом после расставания с "Зенитом", привлек внимание главного тренера "дроздов" Славена Билича, который все еще находится в поисках усиления под Премьер-Лигу.
По информации The Telegraph, "Вест Бромвичем" уже значительно продвинулся в переговорах с Ивановичем, и новичок высшего английского дивизиона надеется представить 36-летнего серба в качестве своего новичка до воскресного матча против "Лестера".
Ожидается, что Бранислав получит контракт до конца сезона. Учитывая отсутствие необходимости платить компенсацию другому клубу, эта сделка выглядит для "Вест Бромвича" безрисковой.
10.09.2020 18:00
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Круто!удачи Бранику!
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шарахается повсюду как шлюха вагина этот пенс
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