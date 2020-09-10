Бьелса подтвердил продление контракта с "Лидсом"

Марсело Бьелса Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса подтвердил, что он остается на "Элланд Роуд" на сезон 2020/21.

Когда летом 2018 Бьелса возглавил "Лидс", то заключил двухлетний контракт с опцией продления на третий год.

"Лидс" всегда был уверен, что Бьелса останется после того, как в минувшем сезоне выиграл Чемпионшип, но официальных заявлений по этому поводу не делал.

Оказывался, вопрос с будущим Марсело уже улажен. 65-летний аргентинец сосредоточен на первом за последние 16 лет для "Лидса" сезоне в Премьер-Лиге, который начнется с выезда к "Ливерпулю" в субботу.

"В следующем сезоне я буду работать в "Лидсе". Все было улажено, и я точно буду здесь в следующем сезоне".

"У "Ливерпуля" одна из лучших команд в мире, с хорошей системой и очень хорошими игроками".

"Сложно сказать, как наши игроки приспособятся к Премьер-Лиге. Мы готовились к этому, но нам нужно показать это на поле", — цитирует Бьелсу Sky Sports.


Метки Бьелса, контракты, Лидс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2020 17:00

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