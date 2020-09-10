Бьелса подтвердил продление контракта с "Лидсом"

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса подтвердил, что он остается на "Элланд Роуд" на сезон 2020/21.

Когда летом 2018 Бьелса возглавил "Лидс", то заключил двухлетний контракт с опцией продления на третий год.



"Лидс" всегда был уверен, что Бьелса останется после того, как в минувшем сезоне выиграл Чемпионшип, но официальных заявлений по этому поводу не делал.



Оказывался, вопрос с будущим Марсело уже улажен. 65-летний аргентинец сосредоточен на первом за последние 16 лет для "Лидса" сезоне в Премьер-Лиге, который начнется с выезда к "Ливерпулю" в субботу.



"В следующем сезоне я буду работать в "Лидсе". Все было улажено, и я точно буду здесь в следующем сезоне".



"У "Ливерпуля" одна из лучших команд в мире, с хорошей системой и очень хорошими игроками".



"Сложно сказать, как наши игроки приспособятся к Премьер-Лиге. Мы готовились к этому, но нам нужно показать это на поле", — цитирует Бьелсу Sky Sports.