Второе предложение "Вест Хэма" по Тарковски отклонено

"Бернли" отклонил и второе предложение "Вест Хэма" о покупке защитника Джеймса Тарковски.

Ранее на текущей неделе "Вест Хэм" получил отказ на свое первое предложение по Тарковски в размере 20 миллионов фунтов плюс 10 млн. фунтов бонусами или 23 млн. фунтов сразу.



По информации Sky Sports, в последние 24 часа "молотобойцы" вернулись с улучшенным предложением и были готовы заплатить уже 30 млн. фунтов, однако ответ "бордовых" остался прежним.



Клуб с "Терф Мур" оценивает 27-летнего англичанина, интерес к которому также проявляет "Лестер", в 50 млн. фунтов.



Добавим, Тарковски выступает за "Бернли" после своего перехода из "Брентфорда" за 3.6 млн. фунтов четыре года назад.