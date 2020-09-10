Клубы Премьер-Лиги потеряли 700 млн. фунтов из-за коронавируса

Президент Премьер-Лиги Ричард Мастерс рассказал, что общий ущерб 20 клубов высшего английского дивизиона от коронавируса в сезоне 2019/20 составил около 700 миллионов фунтов.

Остановленный в марте сезон Премьер-Лиги возобновился спустя три месяца, но уже без зрителей на трибунах. Кампания 2020/21 тоже начнется на пустых стадионах.



По словам Мастерса, заполнение стадионов является ключом к восстановлению футбольной экономики, и Премьер-Лига надеется, что это произойдет уже в следующем месяце.



"Мы готовы, обладаем желанием и способны быть амбициозными, чтобы как можно скорее открыть турникеты в тестовом режиме. Учитывая текущие ограничения, мы сможем заполнить стадионы на четверть, и мы хотим сделать это с опережением, потому что фанаты — это ключевой недостающий элемент".



"Отсутствие фанатов на трибунах имеет серьезные финансовые последствия — не только для Премьер-Лиги, но и для футбола в целом. Каждый клуб Премьер-Лиги вкладывает около 20 миллионов фунтов в местную и национальную экономику, поэтому мы хотим оказать поддержку нации".



"Существует мнение, что Премьер-Лига способна терпеть убытки на протяжении длительного времени, но это очень больно для клубов, а впереди еще больше испытаний".



"В прошлом сезоне мы потеряли около 700 миллионов фунтов, и чем скорее мы вернем фанатов на стадионы, тем быстрее мы сократим свои потери в новом сезоне", — сообщил Мастерс Sky Sports.