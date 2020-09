Светская хроника за четверг

Гарет Бэйл доступен для трансфера за 22 миллиона фунтов. "Барселона" обратилась насчет Эктора Беллерина. Бранислав Иванович договаривается о возвращении в Премьер-Лигу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Реал" готов отпустить 31-летнего вингера Гарета Бэйла за 22 миллиона фунтов. (Mundo Deportivo)



Полузащитник "Барселоны" Рафинья, оцениваемый в 12.7 млн. фунтов, направляется в Премьер-Лигу. (Sin Concesiones)



"Юнайтед" может заполучить свою давнюю цель в лице вингера Ивана Перишича, который никак не договорится с "Баварией" о постоянном трансфере. (Daily Mirror)



"РБ Лейпциг" не продаст защитника Дайо Упамекано, который интересен "Юнайтед", в это трансферное окно. (Daily Star)



"Манчестер Сити" хочет 30 млн. фунтов от "Барселоны" за защитника Эрика Гарсию. (The Times)



"Барселона" обратилась к "Арсеналу" насчет защитника Эктора Беллерина. (Sport)



ПСЖ готов обменять Юлиана Дракслера на полузащитника "Арсенала" Маттео Гендузи. (L'Equipe)



"Арсенал" находится в предвкушении третьего предложения "Астон Виллы" о покупке голкипера Эмилиано Мартинеса. (Daily Mail)



Нападающий Александр Лакасетт обсудит с "Арсеналом" свое будущее в клубе. (ESPN)



"Арсенал" решил пока что отложить уход Мартинеса, Лакасетта и Роба Холдинга. (Daily Star)



Экс-защитник "Челси" Бранислав Иванович договаривается с "Вест Бромвичем". (Чемпионат)



Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин хочет вернуться в "Ювентус". (Calciomercato)



"Астон Вилла" хочет нападающего "Борнмута" Джошуа Кинга, но тот предпочитает перейти в "Юнайтед", который пытался его купить в январе. (The Athletic)



"Лестер" продолжает переговоры о покупке защитника "Сент-Этьена" Весле Фофана за 20 млн. фунтов. (talkSPORT)



"Уотфорд" отпустит своего капитана Троя Дини в один из клубов Премьер-Лиги. (Daily Mail)



"Борнмут" хочет вернуть Мэтта Ритчи из "Ньюкасла", но не может потянуть зарплату 30-летнего полузащитника. (Newcastle Chronicle)



Другое



Капитан Марк Нобл провел примирительные переговоры с руководством "Вест Хэма" после того, как раскритиковал клуб за продажу талантливого воспитанника Грейди Диангангу. (Daily Mail)



"Юнайтед" надеется пустить 12 тыс. зрителей на первый домашний матч сезона — против "Кристал Пэлас" 19 сентября. (The Athletic)



Полузащитник "Сити" Бернарду Силва получил мышечную травму в сборной Португалии. (Manchester Evening News)



12 ноября сборная Англии проведет товарищеский матч против Новой Зеландии на "Уэмбли". (BBC)



"Суонси" получит бонус в 1 млн. фунтов после того, как вингер Даниэль Джеймс сыграет еще 20 минут за "Юнайтед". (Daily Mirror)



Вингбек "Челси" Виктор Мосес пожертвовал 20 тыс. фунтов своему бывшему клубу "Уигану", который находится в тяжелой финансовой ситуации. (The Sun)



Во время коронавирусной паузы нападающий "Юнайтед" Мейсон Гринвуд провел шесть бурных вечеринок у себя дома. (Daily Mail)