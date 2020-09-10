Обамеянг будет получать больше Озила в "Арсенале"

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг находится на пороге подписания нового трехлетнего контракта, который сделает его самым высокооплачиваемым игроком на "Эмирейтс".

Сейчас у Обамеянга, чей дубль обеспечил "канонирам" победу в финале Кубка Англии против "Челси" в прошлом месяце, остается менее года по действующему контракту.



О том, что Пьер-Эмерик близок к новой сделке, пресса твердит уже несколько недель, но официального подтверждения нет до сих пор, что вызывает беспокойство у фанатов "Арсенала".



Однако The Athletic стало известно, что сделка будет заключена в самое ближайшее время. Задержка же возникла из-за того, что спортивный директор "Арсенала" Рауль Санллехи, покинул клуб.



Большую часть условий с Обамеянгом согласовал именно Санллехи, однако после его ухода технический директор Эду и ответственный за ведение переговоров Хусс Фахми довели начатое до конца.



Ранее ожидалось, что зарплата Пьер-Эмерика по новому контракту составит 250 тысяч фунтов в неделю, однако The Athletic утверждает, что 31-летний габонец отберет звание самого высокооплачиваемого игрока "Арсенала" у Месута Озила, чье жалование составляет 350 тыс. фунтов в неделю.



Добавим, что после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 56 млн. фунтов в январе 2018 Обамеянг забил 71 гол в 110 матчах за "Арсенал".