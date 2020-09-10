Обамеянг будет получать больше Озила в "Арсенале"
Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг находится на пороге подписания нового трехлетнего контракта, который сделает его самым высокооплачиваемым игроком на "Эмирейтс".
Сейчас у Обамеянга, чей дубль обеспечил "канонирам" победу в финале Кубка Англии против "Челси" в прошлом месяце, остается менее года по действующему контракту.
О том, что Пьер-Эмерик близок к новой сделке, пресса твердит уже несколько недель, но официального подтверждения нет до сих пор, что вызывает беспокойство у фанатов "Арсенала".
Однако The Athletic стало известно, что сделка будет заключена в самое ближайшее время. Задержка же возникла из-за того, что спортивный директор "Арсенала" Рауль Санллехи, покинул клуб.
Большую часть условий с Обамеянгом согласовал именно Санллехи, однако после его ухода технический директор Эду и ответственный за ведение переговоров Хусс Фахми довели начатое до конца.
Ранее ожидалось, что зарплата Пьер-Эмерика по новому контракту составит 250 тысяч фунтов в неделю, однако The Athletic утверждает, что 31-летний габонец отберет звание самого высокооплачиваемого игрока "Арсенала" у Месута Озила, чье жалование составляет 350 тыс. фунтов в неделю.
Добавим, что после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 56 млн. фунтов в январе 2018 Обамеянг забил 71 гол в 110 матчах за "Арсенал".
10.09.2020 13:00
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Последние комментарии:
Этот ссаный гейклубишко скоро по пиздe пойдёт с такими тратами. И так за пепе ипотеку платят, тут ещё озилу с обезьянгом башляют капитально.
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Арсенал это куколды английского футбола
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просто кекаю с разных пенсодалбичей. ведутся на вбросы, что денег нет у Арсенала. а тут то Пепе за 72, то Обмаму на 350+. Хавайте дальше
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норм канеш доят середняк
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Лоооооолблеать))))
Ничему этих педиков жизнь не учит))
Завтра тоже xep забьёт на игру гейгуннеров.
(ответить)
Безусловно топовый нападающий, лучший игрок в составе Арсенала.Но при таком раскладе, через два года Арсенал снова может загнать себя в яму по аналогии с Озилом... Этот сезон и следующий Обамеянг отыграет на своем высоком уровне, а вот насчет следующих двух есть вопросы и сомнения. 300 было бы в самый раз,а там судя по всему к 400 приближаются запросы, было б ему 25 лет, тогда понятно, а так... на мой взгляд рискованный шаг с переплатой,но выхода другого нет
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Заслужил в отличии от Вернеров и прочих пенсопидоров ))
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Обама наравне с Месси и Роналду последние 5 лет от 20 голов забивает. Такой топарь заслужил такую зп.
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Топарик
Будет карать всякий пенсомусор
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50 сотрудников Арсенала, оставшиеся без работы, очень рады этой новости!
Ведь без 100 лишних тысяч в неделю Обамеянг не проживет! Будет голодать!
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Вуахахахаххахаа.
Походу тоже в лапшу артеты о победе в лч не поверил)))
Решил заработать на месте, не переезжая в китай. Респект
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