Обамеянг будет получать больше Озила в "Арсенале"

Пьер-Эмерик Обамеянг Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг находится на пороге подписания нового трехлетнего контракта, который сделает его самым высокооплачиваемым игроком на "Эмирейтс".

Сейчас у Обамеянга, чей дубль обеспечил "канонирам" победу в финале Кубка Англии против "Челси" в прошлом месяце, остается менее года по действующему контракту.

О том, что Пьер-Эмерик близок к новой сделке, пресса твердит уже несколько недель, но официального подтверждения нет до сих пор, что вызывает беспокойство у фанатов "Арсенала".

Однако The Athletic стало известно, что сделка будет заключена в самое ближайшее время. Задержка же возникла из-за того, что спортивный директор "Арсенала" Рауль Санллехи, покинул клуб.

Большую часть условий с Обамеянгом согласовал именно Санллехи, однако после его ухода технический директор Эду и ответственный за ведение переговоров Хусс Фахми довели начатое до конца.

Ранее ожидалось, что зарплата Пьер-Эмерика по новому контракту составит 250 тысяч фунтов в неделю, однако The Athletic утверждает, что 31-летний габонец отберет звание самого высокооплачиваемого игрока "Арсенала" у Месута Озила, чье жалование составляет 350 тыс. фунтов в неделю.

Добавим, что после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 56 млн. фунтов в январе 2018 Обамеянг забил 71 гол в 110 матчах за "Арсенал".


Метки Арсенал, контракты, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1533

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 10.09.2020 14:00 # chelsea88
    Этот ссаный гейклубишко скоро по пиздe пойдёт с такими тратами. И так за пепе ипотеку платят, тут ещё озилу с обезьянгом башляют капитально.

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  2. drogba11cool 10.09.2020 13:53 # drogba11cool
    Арсенал это куколды английского футбола

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  3. mixmaster 10.09.2020 13:49 # mixmaster
    просто кекаю с разных пенсодалбичей. ведутся на вбросы, что денег нет у Арсенала. а тут то Пепе за 72, то Обмаму на 350+. Хавайте дальше

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  4. tvinkovod 10.09.2020 13:46 # tvinkovod
    норм канеш доят середняк

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  5. chelsea88 10.09.2020 13:45 # chelsea88
    Лоооооолблеать))))
    Ничему этих педиков жизнь не учит))
    Завтра тоже xep забьёт на игру гейгуннеров.

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  6. mendieta 10.09.2020 13:44 # mendieta
    Безусловно топовый нападающий, лучший игрок в составе Арсенала.Но при таком раскладе, через два года Арсенал снова может загнать себя в яму по аналогии с Озилом... Этот сезон и следующий Обамеянг отыграет на своем высоком уровне, а вот насчет следующих двух есть вопросы и сомнения. 300 было бы в самый раз,а там судя по всему к 400 приближаются запросы, было б ему 25 лет, тогда понятно, а так... на мой взгляд рискованный шаг с переплатой,но выхода другого нет

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  7. kanoniru-poker 10.09.2020 13:33 # kanoniru-poker
    Заслужил в отличии от Вернеров и прочих пенсопидоров ))

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  8. mixmaster 10.09.2020 13:29 # mixmaster
    Обама наравне с Месси и Роналду последние 5 лет от 20 голов забивает. Такой топарь заслужил такую зп.

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  9. unclearness 10.09.2020 13:17 # unclearness
    Топарик
    Будет карать всякий пенсомусор

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  10. superglor 10.09.2020 13:08 # superglor
    50 сотрудников Арсенала, оставшиеся без работы, очень рады этой новости!

    Ведь без 100 лишних тысяч в неделю Обамеянг не проживет! Будет голодать!

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  11. thegodfather 10.09.2020 13:04 # thegodfather
    Вуахахахаххахаа.
    Походу тоже в лапшу артеты о победе в лч не поверил)))

    Решил заработать на месте, не переезжая в китай. Респект

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