Кейн хочет сделать "следующий шаг"

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн надеется, что в новом сезоне ему, наконец, удастся завоевать свой первый командный трофей.

К своим 27 годам Кейн заработал репутацию одного из лучших нападающих в современном футболе, становясь обладателем "Золотой бутсы" Чемпионата Мира и двух "Золотых бутс" Премьер-Лиги.

Однако теперь Харри хочет сделать следующий шаг и утолить свою жажду трофеев.

"Как нравится говорить людям, я в расцвете сил. Мне 27, я чувствую себя хорошо, чувствую себя свежим".

"Я в предвкушении. Естественно, все зависит от того, что буду делать на поле я и что будет делать команда. Но для меня как для игрока следующий шаг — это выиграть трофеи".

"Конечно, всегда замечательно забивать голы и выигрывать "Золотые бутсы", но, как я уже говорил, нет ощущения приятнее, чем поднять трофей с твоими партнерами по команде".

"Это высшая цель для меня. Я постараюсь ее достичь и надеюсь, это будет большой год для клуба и сборной", — цитирует Кейна Daily Mail.


Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2020 12:00

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  1. ganinilyha 10.09.2020 12:20 # ganinilyha
    Финал кубка лиги потолок

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  2. superperez101 10.09.2020 12:19 # superperez101
    это уже было
    каждый год одно и тоже

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  3. gerrard08 10.09.2020 12:05 # gerrard08
    Херово быть им.
    Ценник к 100 приближается, но никто ясен хер столько за него платить сейчас не будет.
    А нап он конечно добротный. В условном юве\баварии(с уходом Левы) не потерялся бы. Но со своим контрактом до 24 года обречен провести свой пик за шпор и без трофеев(или мб повезет и какой-то ка\кл зацепит).

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  4. geniusss 10.09.2020 12:03 # geniusss
    Бестрофеник

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  5. sexan 10.09.2020 12:03 # sexan
    Следующий шаг - трансфер.

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