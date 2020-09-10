Кейн хочет сделать "следующий шаг"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн надеется, что в новом сезоне ему, наконец, удастся завоевать свой первый командный трофей.
К своим 27 годам Кейн заработал репутацию одного из лучших нападающих в современном футболе, становясь обладателем "Золотой бутсы" Чемпионата Мира и двух "Золотых бутс" Премьер-Лиги.
Однако теперь Харри хочет сделать следующий шаг и утолить свою жажду трофеев.
"Как нравится говорить людям, я в расцвете сил. Мне 27, я чувствую себя хорошо, чувствую себя свежим".
"Я в предвкушении. Естественно, все зависит от того, что буду делать на поле я и что будет делать команда. Но для меня как для игрока следующий шаг — это выиграть трофеи".
"Конечно, всегда замечательно забивать голы и выигрывать "Золотые бутсы", но, как я уже говорил, нет ощущения приятнее, чем поднять трофей с твоими партнерами по команде".
"Это высшая цель для меня. Я постараюсь ее достичь и надеюсь, это будет большой год для клуба и сборной", — цитирует Кейна Daily Mail.
10.09.2020 12:00
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Последние комментарии:
Финал кубка лиги потолок
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это уже было
каждый год одно и тоже
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Херово быть им.
Ценник к 100 приближается, но никто ясен хер столько за него платить сейчас не будет.
А нап он конечно добротный. В условном юве\баварии(с уходом Левы) не потерялся бы. Но со своим контрактом до 24 года обречен провести свой пик за шпор и без трофеев(или мб повезет и какой-то ка\кл зацепит).
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Бестрофеник
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Следующий шаг - трансфер.
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