Кейн хочет сделать "следующий шаг"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн надеется, что в новом сезоне ему, наконец, удастся завоевать свой первый командный трофей.

К своим 27 годам Кейн заработал репутацию одного из лучших нападающих в современном футболе, становясь обладателем "Золотой бутсы" Чемпионата Мира и двух "Золотых бутс" Премьер-Лиги.



Однако теперь Харри хочет сделать следующий шаг и утолить свою жажду трофеев.



"Как нравится говорить людям, я в расцвете сил. Мне 27, я чувствую себя хорошо, чувствую себя свежим".



"Я в предвкушении. Естественно, все зависит от того, что буду делать на поле я и что будет делать команда. Но для меня как для игрока следующий шаг — это выиграть трофеи".



"Конечно, всегда замечательно забивать голы и выигрывать "Золотые бутсы", но, как я уже говорил, нет ощущения приятнее, чем поднять трофей с твоими партнерами по команде".



"Это высшая цель для меня. Я постараюсь ее достичь и надеюсь, это будет большой год для клуба и сборной", — цитирует Кейна Daily Mail.