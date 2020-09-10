Невилл объяснил "Ливерпулю" важность покупки Алькантары

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что "Ливерпулю" нужно купить полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантары, чтобы сохранить свой уровень на сезон 2020/21.

По мнению Невилла, от команды Юргена Клоппа было бы логично ожидать спада после достижений последних лет. Предотвратить это, считает Гари, можно только с помощью качественного приобретения в линию, которая больше других нуждается в звездном игроке.



"Выйти в финал Лиги Чемпионов, выиграть его в следующем сезоне, а затем завоевать титул Премьер-Лиги — этот коллектив игроков "Ливерпуля" испытал огромное эмоциональное истощение за эти три года".



"Если вы попросите их взять эту планку снова, потребуются сверхчеловеческие усилия".



"Было бы не так уж нелепо предположить, что их ждет некоторый спад, если они каким-нибудь образом не стимулируют свой состав. Тиаго обеспечил бы им это".



"Он соответствует мировому уровню, и с ним у них появился бы игрок мирового уровня на позиции, где игроков мирового уровня нет".



"Они нуждаются в этом импульсе, чтобы остаться там, где находятся. Я могу ошибаться — возможно, им и так удастся повторить то, что они сделали, но, глядя на историю, обычно так не бывает", — сообщил Невилл в эфире.