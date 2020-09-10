Гвардиола готов поспорить с Артетой за Ауара
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола решил составить конкуренцию своему бывшему ассистенту Микелю Артете, ныне возглавляющему "Арсенал", в борьбе за полузащитника "Лиона" Уссема Ауара.
Спортивный директор "Лиона" Жуниньо уже подтвердил интерес Артеты к Ауару, а также рассказал, что его клуб отверг предложение "Арсенала" обменять Уссема на Маттео Гендузи.
Однако Daily Mirror утверждает, что игрок молодежной сборной Франции, забивший девять голов и отдавший 10 результативных передач, также находится на радаре у Гвардиолы.
Гвардиола смог воочию убедиться в талантах Ауара в прошлом месяце, когда Уссем и его партнеры по "Лиону" выбили "Сити" со стадии четвертьфинала Лиги Чемпионов.
"Конечно, он нравится Гвардиоле. Но такого ли профиля игрок им нужен сегодня? Мы не знаем этого, и мы не получали никаких официальных предложений", — сообщил Жуниньо.
Добавим, что "Лион" может выручить около 54 млн. фунтов с продажи 21-летнего Ауара.
10.09.2020 10:00
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Вот и взяли гейгуннерасты за щеку)
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