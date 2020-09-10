Гвардиола готов поспорить с Артетой за Ауара

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола решил составить конкуренцию своему бывшему ассистенту Микелю Артете, ныне возглавляющему "Арсенал", в борьбе за полузащитника "Лиона" Уссема Ауара.

Спортивный директор "Лиона" Жуниньо уже подтвердил интерес Артеты к Ауару, а также рассказал, что его клуб отверг предложение "Арсенала" обменять Уссема на Маттео Гендузи.



Однако Daily Mirror утверждает, что игрок молодежной сборной Франции, забивший девять голов и отдавший 10 результативных передач, также находится на радаре у Гвардиолы.



Гвардиола смог воочию убедиться в талантах Ауара в прошлом месяце, когда Уссем и его партнеры по "Лиону" выбили "Сити" со стадии четвертьфинала Лиги Чемпионов.



"Конечно, он нравится Гвардиоле. Но такого ли профиля игрок им нужен сегодня? Мы не знаем этого, и мы не получали никаких официальных предложений", — сообщил Жуниньо.



Добавим, что "Лион" может выручить около 54 млн. фунтов с продажи 21-летнего Ауара.