Невилл призвал "Юнайтед" купить Сульшеру больше игроков

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер сможет подняться выше в Премьер-Лиге относительно прошлого сезона только с помощью качественных приобретений.

В сезоне 2019/20 "Юнайтед" стал лучшей после "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" командой Премьер-Лиги, а также достиг трех полуфиналов в кубковых соревнованиях.



А вот продвинуться дальше этого, убежден Невилл, "Юнайтед" едва ли сможет, если завершит трансферное окно с единственным приобретением в лице Донни Ван де Бека.



"Завоевать трофей и ворваться в топ-4 — это должно быть их следующим шагом. Они должны попробовать ворваться в топ-2 в этом году, и сделать это будет сложно".



"Оле нужно больше игроков. Он нуждается в поддержке руководства, чтобы достичь цели. Если "Юнайтед" больше никого не купит, то тренер будет не виноват, если они не ворвутся в топ-2".



"В данный момент в мире нет такого тренера, который бы с имеющимся составом смог подвинуть "Ливерпуль" или "Сити". Даже соперничать с "Челси" будет затруднительно, учитывая их приобретения".



"Да, старт прошлого сезона был сложным для Оле, но я думаю, своей работой он заслужил эту поддержку, которую получали другие тренеры в последние 10 лет", — цитирует Невилла Sky Sports.