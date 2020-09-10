Клопп: "Мы не можем тратить, как "Челси"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз попытался объяснить, почему его клуб не ведет себя на трансферном рынке так, как это делает "Челси".
После завоевания титула Премьер-Лиги "Ливерпуль" ограничился лишь покупкой Костаса Цимикаса на роль дублера для Энди Робертсона слева в обороне.
Фанаты "красных" с некоторой завистью наблюдают за приобретениями "Челси" и "Манчестер Сити", однако Клопп спешит напомнить, что его клуб привык жить по средствам, и до сих пор эта модель себя оправдывала.
"В данный момент мир имеет дело с большой неопределенностью. Похоже, для некоторых клубов будущее выглядит менее неопределенным — для тех, которыми владеют страны и олигархи. Такова правда. У нас другого вида клуб".
"Мы достигли финала Лиги Чемпионов два года назад, мы выиграли его в прошлом году, мы стали чемпионами Премьер-Лиги в минувшем сезоне, оставаясь клубом, которым мы являемся, и следуя пути, по которому мы идем".
"Мы не можем просто взять и изменить это в один момент, сказав: "Теперь мы хотим вести себя, как "Челси".
"Да, они покупают кучу игроков. Конечно, это может стать преимуществом, но им также потребуется, чтобы эти игроки довольно быстро сыгрались друг с другом. Просто добавить мастерства недостаточно".
"Ты не можешь привести 11 лучших игроков в мире и просто надеяться, что спустя неделю они будут играть в свой лучший футбол".
"Важно работать над этим на тренировочном поле, и в этом, пожалуй, наше преимущество. Мы довольно давно работаем вместе, но я знаю, что люди не хотят этого слышать", — сообщил Клопп BBC.
10.09.2020 08:00
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Последние комментарии:
Неудачникам такое объяснять бесполезно. Им всегда кажется все вопросы решаются большими деньгами и дорогими активами. В принципе у нас могут дать эффект новых игроков такие игррки как: Кейта, Минамино, не говоря уже о молодёжи. Челси, например, с молодёжью смотрелся по лучше, чем ранее с Азартом и др. опытным звёздами. Более цельной командой.
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Это говорит тот, кто в один момент покупал самых дорогих вратаря и защитника?)) Ебать он скромняга
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Ну и лохи конечно, сосите ноги, нищуки
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ну так смысл же в победах, а не в трансферах. по трансферам щелси, по мнению их фоннадов, так вовсе ылитный клюп.
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зачем тратиться чемпионам, если всех сохранили? Далбичи тупоголовые хоть мозги включите иногда!
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Тратье хотя бы как лидс иди эвертон. Тратьте хоть что-нибудь.
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Новость про Ливерпуль, а отписались всякий сброд, отстающий на 30-50 очков, смишьно
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"Фанаты "красных" с некоторой завистью наблюдают за приобретениями "Челси"
ах ах ах да они рвут себе пуканы из-за этого на фапле уже который месяц
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Просто портовые хуесосы
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Где деньги от призовых сука
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Портовки так и остались середниками. Даже Клапп признал и о6оссал своих плешивых фанатов.
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Призыватель картона так скромно позабыл о стоимости тех же Алиссона и Дейка
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вы и позориться также не можете.
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