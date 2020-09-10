Клопп: "Мы не можем тратить, как "Челси"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз попытался объяснить, почему его клуб не ведет себя на трансферном рынке так, как это делает "Челси".

После завоевания титула Премьер-Лиги "Ливерпуль" ограничился лишь покупкой Костаса Цимикаса на роль дублера для Энди Робертсона слева в обороне.

Фанаты "красных" с некоторой завистью наблюдают за приобретениями "Челси" и "Манчестер Сити", однако Клопп спешит напомнить, что его клуб привык жить по средствам, и до сих пор эта модель себя оправдывала.

"В данный момент мир имеет дело с большой неопределенностью. Похоже, для некоторых клубов будущее выглядит менее неопределенным — для тех, которыми владеют страны и олигархи. Такова правда. У нас другого вида клуб".

"Мы достигли финала Лиги Чемпионов два года назад, мы выиграли его в прошлом году, мы стали чемпионами Премьер-Лиги в минувшем сезоне, оставаясь клубом, которым мы являемся, и следуя пути, по которому мы идем".

"Мы не можем просто взять и изменить это в один момент, сказав: "Теперь мы хотим вести себя, как "Челси".

"Да, они покупают кучу игроков. Конечно, это может стать преимуществом, но им также потребуется, чтобы эти игроки довольно быстро сыгрались друг с другом. Просто добавить мастерства недостаточно".

"Ты не можешь привести 11 лучших игроков в мире и просто надеяться, что спустя неделю они будут играть в свой лучший футбол".

"Важно работать над этим на тренировочном поле, и в этом, пожалуй, наше преимущество. Мы довольно давно работаем вместе, но я знаю, что люди не хотят этого слышать", — сообщил Клопп BBC.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2020 08:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. arman-kz 10.09.2020 09:31 # arman-kz
    Неудачникам такое объяснять бесполезно. Им всегда кажется все вопросы решаются большими деньгами и дорогими активами. В принципе у нас могут дать эффект новых игроков такие игррки как: Кейта, Минамино, не говоря уже о молодёжи. Челси, например, с молодёжью смотрелся по лучше, чем ранее с Азартом и др. опытным звёздами. Более цельной командой.

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  2. yela 10.09.2020 09:26 # yela
    Это говорит тот, кто в один момент покупал самых дорогих вратаря и защитника?)) Ебать он скромняга

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  3. drogba11cool 10.09.2020 09:17 # drogba11cool
    Ну и лохи конечно, сосите ноги, нищуки

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  4. mixmaster 10.09.2020 09:16 # mixmaster
    ну так смысл же в победах, а не в трансферах. по трансферам щелси, по мнению их фоннадов, так вовсе ылитный клюп.

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  5. largo-winch 10.09.2020 09:10 # largo-winch
    зачем тратиться чемпионам, если всех сохранили? Далбичи тупоголовые хоть мозги включите иногда!

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  6. gerrard08 10.09.2020 09:03 # gerrard08
    Тратье хотя бы как лидс иди эвертон. Тратьте хоть что-нибудь.

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  7. apl-nash 10.09.2020 09:01 # apl-nash
    Новость про Ливерпуль, а отписались всякий сброд, отстающий на 30-50 очков, смишьно

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  8. j-silver 10.09.2020 08:56 # j-silver
    "Фанаты "красных" с некоторой завистью наблюдают за приобретениями "Челси"

    ах ах ах да они рвут себе пуканы из-за этого на фапле уже который месяц

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  9. mancityman 10.09.2020 08:55 # mancityman
    Просто портовые хуесосы

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  10. chr1s8rown 10.09.2020 08:52 # chr1s8rown
    Где деньги от призовых сука

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  11. bluehonorcfc9 10.09.2020 08:49 # bluehonorcfc9
    Портовки так и остались середниками. Даже Клапп признал и о6оссал своих плешивых фанатов.

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  12. division 10.09.2020 08:20 # division
    Призыватель картона так скромно позабыл о стоимости тех же Алиссона и Дейка

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  13. wengerrrro 10.09.2020 08:12 # wengerrrro
    вы и позориться также не можете.

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