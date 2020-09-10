Клопп: "Мы не можем тратить, как "Челси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз попытался объяснить, почему его клуб не ведет себя на трансферном рынке так, как это делает "Челси".

После завоевания титула Премьер-Лиги "Ливерпуль" ограничился лишь покупкой Костаса Цимикаса на роль дублера для Энди Робертсона слева в обороне.



Фанаты "красных" с некоторой завистью наблюдают за приобретениями "Челси" и "Манчестер Сити", однако Клопп спешит напомнить, что его клуб привык жить по средствам, и до сих пор эта модель себя оправдывала.



"В данный момент мир имеет дело с большой неопределенностью. Похоже, для некоторых клубов будущее выглядит менее неопределенным — для тех, которыми владеют страны и олигархи. Такова правда. У нас другого вида клуб".



"Мы достигли финала Лиги Чемпионов два года назад, мы выиграли его в прошлом году, мы стали чемпионами Премьер-Лиги в минувшем сезоне, оставаясь клубом, которым мы являемся, и следуя пути, по которому мы идем".



"Мы не можем просто взять и изменить это в один момент, сказав: "Теперь мы хотим вести себя, как "Челси".



"Да, они покупают кучу игроков. Конечно, это может стать преимуществом, но им также потребуется, чтобы эти игроки довольно быстро сыгрались друг с другом. Просто добавить мастерства недостаточно".



"Ты не можешь привести 11 лучших игроков в мире и просто надеяться, что спустя неделю они будут играть в свой лучший футбол".



"Важно работать над этим на тренировочном поле, и в этом, пожалуй, наше преимущество. Мы довольно давно работаем вместе, но я знаю, что люди не хотят этого слышать", — сообщил Клопп BBC.