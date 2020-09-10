Санчо согласился на зарплату в 250 тыс. фунтов в неделю в МЮ

Джейдон Санчо В случае перехода в "Манчестер Юнайтед" вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо получит зарплату в 250 тысяч фунтов в неделю.

Накануне все авторитетные английские издания отрапортовали о том, что "Юнайтед" совершил прорыв в переговорах с лагерем Санчо.

По информации The Guardian, Джейдон согласовал контракт с недельной зарплатой в четверть миллиона фунтов. Вопрос с комиссионными, которые достанутся агентам игрока сборной Англии, также улажен "красными дьяволами".

Теперь сделка зависит от того, удастся ли "Юнайтед" договориться с "Боруссией", которая оценивает 20-летнего англичанина в 120 млн. евро (108 млн. фунтов).

The Guardian утверждает, что разногласия двух клубов не так уж велики — еще в прошлом месяце "дьяволы" предложили "Боруссии" 90 млн. фунтов сразу плюс 18 млн. фунтов в виде бонусов.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 877

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  1. sir-alexferguson 10.09.2020 07:52 # sir-alexferguson
    типо это мало или че?

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  2. chr1s8rown 10.09.2020 07:38 # chr1s8rown
    Он чисто ради эмблемы будет играть

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  3. vyrentz 10.09.2020 07:31 # vyrentz
    Только ради муму)))))) пошел просто на адские условия, сдецтва за автобус, видать

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