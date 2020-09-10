Санчо согласился на зарплату в 250 тыс. фунтов в неделю в МЮ

В случае перехода в "Манчестер Юнайтед" вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо получит зарплату в 250 тысяч фунтов в неделю.

Накануне все авторитетные английские издания отрапортовали о том, что "Юнайтед" совершил прорыв в переговорах с лагерем Санчо.



По информации The Guardian, Джейдон согласовал контракт с недельной зарплатой в четверть миллиона фунтов. Вопрос с комиссионными, которые достанутся агентам игрока сборной Англии, также улажен "красными дьяволами".



Теперь сделка зависит от того, удастся ли "Юнайтед" договориться с "Боруссией", которая оценивает 20-летнего англичанина в 120 млн. евро (108 млн. фунтов).



The Guardian утверждает, что разногласия двух клубов не так уж велики — еще в прошлом месяце "дьяволы" предложили "Боруссии" 90 млн. фунтов сразу плюс 18 млн. фунтов в виде бонусов.