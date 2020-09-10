Анонс сезона Премьер-Лиги 2020/21. Часть 1

В субботу, 12 сентября, матчем между "Фулхэмом" и "Арсеналом" стартует новый сезон в английской Премьер-Лиге. Вашему вниманию — традиционный анонс чемпионата, и в первой части мы разберем команды, располагающиеся в верхней части алфавитного списка — с А по Л.





АРСЕНАЛ



Сезон 2019/20: +14=14-10, 56-48, 56 очков, 8 место



"Арсенал" уже успел выиграть трофей в новом сезоне, победив в матче за Суперкубок Англии "Ливерпуль", в который раз за последние годы проявив качества кубкового бойца. В следующем сезоне "канонирам", вероятно, также придется акцентировать внимание на кубковых турнирах — и в первую очередь на Лиге Европы, через которую команде Микеля Артеты в Лигу Чемпионов прорваться будет проще, чем через чемпионат.



"Арсенал" перестраивается и будет становиться сильнее под руководством очень перспективного менеджера, но не стоит ждать от "канониров" стабильности в этот период. Важно, что Артете удалось сохранить Обамеянга и получить пару свежих центральных защитников, способных обеспечить в будущем надежность "канонирских" тылов. На Вильяма Салиба возложены большие надежды, но и Габриэль был игроком, которого хотел среди английских грандов не только "Арсенал".



Что можно точно сказать применительно к "Арсеналу" — болельщиков "канониров" ждет очень интересный сезон. При Артете команда уже показала, что способна сражаться на равных с "Ливерпулем" и "Сити" в отдельно взятом матче, подстраивать свою тактику под соперника. В чем нужно прибавить, так это в стабильности и в умении брать свои очки в выездных матчах с середняками и аутсайдерами.



Главная потеря: нет

Главное приобретение: Виллиан

Кто может выстрелить: Вильям Салиба

Прогноз: 5-7 место



АСТОН ВИЛЛА



Сезон 2019/20: +9=8-21, 41-67, 35 очков, 17 место



"Астон Вилле" удалось сохранить прописку в элите не без доли везения — команда Дина Смита не блистала в концовке сезона, но нашлись команды, которые были еще слабее. Ряд важных матчей "вилланам" удалось выиграть, тогда как их конкуренты этого сделать не смогли, но оценка первого после возвращения сезона для "Виллы" не могла быть положительной. Команда едва не повторила ошибку "Фулхэма" времен Славиши Йокановича, получив слишком много новичков и не сумев за короткий срок их интегрировать в команду. Но у "Астон Виллы" был Джек Грилиш, а он тот игрок, который способен "сделать разницу".



Сейчас "Астон Вилла" укрепляетсч точечно, но основная интрига, связанная с клубом на трансферном рынке, — уйдет ли Джек Грилиш. Очевидно, что плеймейкеру "вилланов" пора на повышение, и он имеет моральное право уйти после того, как обеспечил родному клубу продление прописки в Премьер-Лиге. Другого игрока уровня Грилиша у "Виллы" нет и близко, да и в целом замены ему в составе команды нет, даже по основным игровым качествам. Потому многое для "Виллы" в этом сезоне будет зависеть от того, уйдет ли Грилиш и получится ли оперативно найти ему сколько-нибудь адекватную замену.



Даже в своем нынешнем составе "Астон Вилла" — претендент на борьбу за выживание, но стоит ждать еще нескольких покупок от руководства клуба. Рекордное подписание Олли Уоткинса — необходимый шаг по усилению нападения, которое в прошлом сезоне было слабым звеном команды. Уоткинс — перспективный парень, хорошо знакомый Дину Смиту, работавшему ранее в "Брентфорде". Потому в данном случае есть надежды на то, что Олли сможет обеспечить "Вилле" в новом сезоне 15+ мячей.



Главная потеря: еще впереди, если уйдет Грилиш

Главное приобретение: Олли Уоткинс

Кто может выстрелить: Олли Уоткинс

Прогноз: борьба за выживание



БЕРНЛИ



Сезон 2019/20: +15=9-14, 43-50, 54 очка, 10 место



"Бернли" традиционно для последних сезонов поиграл с огнем, несколько раз приблизившись к зоне вылета, но в нужный момент команда Шона Дайча смогла дистанцироваться от борьбы за выживание. В первую очередь — за счет стабильного набора очков с равными себе. С большими клубами "Бернли" было сложно, но каких-то значительных целей перед командой никто не ставил, а крепким середняком "кларетовые" были и без побед над грандами.



Сейчас поклонников "Бернли" немного беспокоит то, что клуб пассивен на трансферном рынке, к тому же есть риск потери ряда ключевых игроков. "Челси" хотел приобрести голкипера Ника Поупа, были слухи о возможном уходе Дуайта Макнила, но наибольшая вероятность трансфера — в случае Джеймсом Тарковски. Кажется, как раз ту сумму, которую получится выторговать за одного из лучших игроков прошлого сезона, Дайч и сможет потратить на усиление состава.



Пара Тарковски-Ми была одним из тех факторов, который обеспечивал "Бернли" солидность и преимущество над командами того же класса и порядка. Но Шон Дайч уже не раз менял состав обороны "Бернли", не теряя при этом в надежности, и нет сомнений, что замену Тарковски он тоже найдет. В остальном состав "Бернли" все так же крепок, и если Тарковски станет единственной потерей "кларетовых", больших проблем с задачей обеспечения прописки в элите у "Бернли" не возникнет.



Главная потеря: еще впереди, если уйдет Тарковски

Главное приобретение: нет

Кто может выстрелить: Джош Браунхилл

Прогноз: 12-17 место



БРАЙТОН



Сезон 2019/20: +9=14-15, 39-54, 41 очко, 15 место



Прогнозируемо у "Брайтона" возникли проблемы во втором сезоне в элите, но в решающий момент команда Грэма Поттера проявила характер и на зубах взяла те очки, которые были необходимы для сохранения прописки в элите. Середину сезона "чайки" провалили, и карантин им явственно пошел на пользу, но временами "Брайтон" выглядел неплохо при новом менеджере, и у команды определенно есть перспективы для роста.



Приход Адама Лалланы — не просто попытка заменить ушедшего в Китай лидера полузащиты Аарона Муя. В лице этого умного и опытного игрока Поттер видит дирижера, который выведет на новый уровень мышления в атаке всю команду. У "Брайтона" достаточно неплохой состав, но основная угроза в атаке в прошлом сезоне шла после стандартных положений и подключений мощных защитников Даффи и Данка. При этом толковые игроки в полузащите у Поттера есть (Биссума, Проппер, Марч, Гросс, Джаханбакш), но все они — ведомые, а вот ведущим и обязан стать Адам.



Из качественных наработок прошлого сезона стоит отметить появление стабильно забивающего форварда в лице Нила Мопе, заменившего ветерана Мюррея в роли лидера атак команды. В обороне у "Брайтона" все в порядке, и даже возможный уход Данка не должен стать проблемой, так как был продлен контракт с перспективным защитником Беном Уайтом, отлично проявившим себя в прошлом сезоне в "Лидсе", на правах аренды.



Главная потеря: Аарон Муй

Главное приобретение: Адам Лаллана

Кто может выстрелить: Бен Уайт

Прогноз: место в середине таблицы



ВЕСТ БРОМВИЧ



Сезон 2019/20 (Чемпионшип): +22=17-7, 77-45, 83 очка, 2 место



"Вест Бромвич" — команда-лифт английского футбола, традиционно курсирующая между Премьер-Лигой и Чемпионшипом. Предыдущий период пребывания в элите был для "дроздов" рекордным по длительности, но они все же не смогли избежать потери качества состава и ряда организационных ошибок. Впрочем, вылет для "Вест Бромвича" не стал катастрофой — команда могла вернуться в Премьер-Лигу сходу с Дарреном Муром, но сделала это через сезон, когда ее возглавил более опытный и маститый специалист Славен Билич.



У "Вест Бромвича" был финансовый запас прочности, позволивший сохранить ряд лидеров: Мэттью Филлипса, Робсона-Кану, Ливермора, Ахмеда Хегази, Гиббса, а вдобавок были ресурсы для усиления. Сейчас "Вест Бромвич" обладает необходимым сплавом опыта и молодости, чтобы закрепиться в Премьер-Лиге, а также есть кураж Билича, которого обычно хватает на один сезон в элите. Хорват ярко себя проявил в первом сезоне в "Вест Хэме", но провалился во втором. Впрочем, есть уверенность в том, что Славен — специалист умный и вдумчивый, способный учиться на собственных ошибках.



Лидеры нынешнего "Вест Бромвича" — это все тот же мастер длинных передач и дальних ударов Мэттью Филлипс, двужильный опорник Джейк Ливермор, универсальный джокер Хэл Робсон-Кану, но есть в команде и новые лица, неизвестные по предыдущему заходу в Премьер-Лигу. В первую очередь это защитник Сэм Аджайи (193 см, пять голов в прошлом сезоне!), бразильский форвард Матеус Перейра, ну, и, конечно, Грейди Диангана. Покупка этого вингера, который великолепно провел прошлый сезон в "Вест Бромвиче" на правах аренды из "Вест Хэма", имела эффект взорвавшейся бомбы в предыдущей команде Дианганы. В "Вест Хэме" очень недовольны решением руководства клуба отпустить талантливого воспитанника клуба, а вот на "Хоторнс" могут только радоваться тому факту, что солидные деньги были вложены в уже проверенного игрока.



Главная потеря: Натан Фергюсон

Главное приобретение: Грейди Диангана

Кто может выстрелить: Грейди Диангана

Прогноз: борьба за выживание, скорее всего — успешная



ВЕСТ ХЭМ



Сезон 2019/20: +10=9-19, 49-62, 39 очков, 16 место



"Вест Хэм" провел очередной сумбурный сезон, в ходе которого реальной была угроза вылета. Для клуба с такими ресурсами и составом это нонсенс, но если бы не чудесный гол Андрея Ярмоленко в матче с "Челси", "Вест Хэм" реально мог бы финишировать в зоне вылета. Сейчас есть ощущение, что Салливан и Голд устали развивать проект, который никак не хочет становиться сколько-нибудь успешным, и в ближайшее время могут включить "режим Майка Эшли" в ожидании инвесторов, которым удастся спихнуть все движимое и недвижимое (травматичность игроков "Вест Хэма" — легендарна) имущество с выгодой.



Продажа Дианганы взбесила не только болельщиков, но и капитана команды Марка Нобла. "Вест Хэм" вполне может потерять в скором времени еще и Деклана Райса, Себастьяна Алле, Мануэля Лансини, Иссу Диопа. Также с большой вероятностью покинет "молотобойцев" Фелипе Андерсон — он стал очередным классным игроком, который блеснул в нескольких матчах и разочаровался в пребывании в "Вест Хэме", как ранее Пайе и Арнаутович.



Покупки, вероятно, будут, но сложно сейчас говорить о системности, если клуб решил расстаться с одним из самых ярких собственных воспитанников в лице Дианганы, даже не получив от того реальной отдачи на поле. Даже с учетом возможных потерь состав "Вест Хэма" останется крепким и способным решить задачу сохранения места в Премьер-Лиге с опытным менеджером Дэвидом Мойесом, но все это все больше напоминает происходящее в "Ньюкасле".



Главная потеря: Грейди Диангана

Главное приобретение: Томаш Соучек

Кто может выстрелить: Алфи Льюис

Прогноз: 10-14 место



ВУЛВЕРХЭМПТОН



Сезон 2019/20: +15=14-9, 51-40, 59 очков, 7 место



"Вулверхэмптон" провел еще один хороший сезон, проявив те качества, которые убеждают в том, что эта команда пришла в английскую футбольную элиту всерьез и надолго. "Волки" не без труда, но выдержали испытание ранним стартом сезона в Лиге Европы и игрой на два фронта, были близки к выходу в финал Кубка Лиги, до последнего боролись за победу в Лиге Европы и сохраняли теоретические шансы попасть в топ-4. Отлично проявили себя Рауль Хименес и Адама Траоре, что опять же говорит о большом потенциале проекта, которым руководит Нуну Эшпириту Санту.



Клуб продолжает работать на португальском рынке, приобретя очень перспективного форварда Фабиу Силву. Очевидно, что куплен он пока что "на вырост", но не стоит исключать и скорого ухода Хименеса, который понимает, что в 29 лет нужно возвращаться в Лигу Чемпионов как можно скорее. Но потеря одного игрока (а уйти может еще и Адама Траоре) не станет проблемой для проекта, который настроен на режим самоокупаемости и должен стать конвейером по подготовке игроков для больших клубов. При этом "Вулверхэмптон" не отказывается от собственных амбиций и регулярно бьет представителей топ-6.



Нет никаких сомнений в том, что и в новом сезоне "Вулверхэмптон" будет настоящей грозой авторитетов, но для того, чтобы подняться к рангу авторитетов самим, "волкам" нужно стабильнее набирать очки с "пелотоном". Сейчас "волки" выглядят не слабее "Арсенала" и "Тоттенхэма", на чьи места в когорте сильнейших облизываются, но конкуренция в верхней половине таблицы высока.



Главная потеря: Мэтт Дохерти

Главное приобретение: Фабиу Силва

Кто может выстрелить: Фабиу Силва

Прогноз: борьба за место в топ-6



КРИСТАЛ ПЭЛАС



Сезон 2019/20: +11=10-17, 31-50, 43 очка, 14 место



"Кристал Пэлас" завершил сезон на комфортном месте, но по ходу чемпионата не сумел избежать проблем и борьбы за выживание. В этом для "орлов" нет ничего нового — уже длительное время они ходят по лезвию ножа, время от времени проваливая солидные отрезки сезона, чтобы затем собраться и подняться в середину таблицы. После карантина "орлы" были просто ужасны, выдав серию из семи поражений кряду, во многом потому, что без болельщиков они совсем уж теряют мотивацию.



Уже несколько лет тянется сага с уходом Уилфрида Захи, но ввиду некоторых особенностей его контракта ("Манчестер Юнайтед" положена солидная доля будущего трансфера вингера), "Кристал Пэлас" регулярно завышает цену на ивуарийца, что остужает интерес клубов, желающих его заполучить. По той цене, которую ломит за Заху "Пэлас", купить его сейчас может разве что ПСЖ, но очевидно: если Вилфрида не продадут и сейчас, его энтузиазм в новом сезоне будет минимальным.



В "Кристал Пэлас" понимают, что Заха рано или поздно уйдет, а Андрос Таунсенд не становится моложе, потому — клуб серьезно вложился в молодого таланта из Западного Лондона Эберечи Эзе, да в целом пошел на омоложение состава, подписав еще и Натана Фергюсона из "Вест Бромвича". У самого возрастного менеджера лиги действительно очень возрастной состав, и это то, чего стоит опасаться даже больше ухода Захи. Сейчас "Пэлас" очень напоминает "Вест Бромвич" образца того сезона, когда "дрозды" спикировали в Чемпионши,п и угроза вылета действительно очень высока. 11 игроков основной обоймы перешагнули отметку в 30 лет, а Таунсенду, Бентеке, Миливоевичу и Маккарти — 29!



Главная потеря: еще впереди, если уйдет Заха

Главное приобретение: Эберечи Эзе

Кто может выстрелить: Эберечи Эзе

Прогноз: пора вылетать



ЛЕСТЕР



Сезон 2019/20: +18=8-12, 67-41, 62 очка, 5 место



"Лестер" очень обидно упустил путевку в Лигу Чемпионов — даже само по себе падение на пятое место могло принести заветный "пропуск", если бы "Манчестер Сити" не выиграл апелляцию в судебных тяжбах с УЕФА, но все этим летом сложилось не в пользу "лис". В первую очередь им стоит сожалеть о синхронном падении формы лидеров полузащиты Мэддисона и Тилеманса, но результат команды в комплексе оказался достойным.



Прогресс в развитии команды под руководством Брендана Роджерса заметен, и у "Лестера" есть огромный простор для дальнейшего роста, так как большинство лидеров находятся в том возрасте, когда можно и нужно прогрессировать. Только Каспер Шмайхель и Джейми Варди из числа ключевых игроков находятся в возрасте 30+, но вопросов к их форме не возникало в прошлом сезоне ни у кого.



Потеря Бена Чилуэлла была неизбежна, так как финансовая философии клуба предполагает уход одного из игроков за большие деньги в летний период, а в эпоху коронавируса отступать от нее нет никакого смысла. Тимоти Кастань — замена Чилуэллу за адекватные деньги, но вдобавок у Роджерса еще есть молодые Джастин и Томас, способные создать конкуренцию бельгийскому защитнику. "Лестер" вернулся в еврокубки, но стартует в Лиге Европы в комфортном режиме, к тому же скамейка у "лис" сейчас солиднее, чем в пору дебюта в Лиге Чемпионов.



Главная потеря: Бен Чилуэлл

Главное приобретение: Тимоти Кастань

Кто может выстрелить: Джеймс Джастин

Прогноз: борьба за место в топ-6



ЛИВЕРПУЛЬ



Сезон 2019/20: +32=3-3, 85-33, 99 очков, 1 место



"Ливерпуль" провел идеальный сезон, который позволил наконец снять проклятье в Премьер-Лиге и завоевать долгожданный чемпионский титул. При этом команда Клоппа несколько изменила самой себе и стала слишком прагматичной, но вряд ли это смущает хоть кого-то из болельщиков "красных". Правильная мотивация для Юргена Клоппа и его команды в новом сезоне должна быть такой: давайте сделаем то же самое, но "в ковбойской шляпе".



Все ресурсы для еще одного чемпионства у "Ливерпуля" есть — никто из ведущих игроков из команды не ушел, удалось купить левого защитника на подмену Робертсону, есть смысл ждать прогресса от Минамино, Эллиотта, Уилсона, Уильямса. Кто-то из молодых игроков уйдет в аренду, но однозначно — у Клоппа сейчас есть внутренние резервы для увеличения скамейки, и в том, что "Ливерпуль" пока что ограничился на трансферном рынке покупкой Цимикаса, нет никаких проблем.



Наверное, в новом сезоне стоит ждать более яркой игры от тройки Салах-Мане-Фирмино, да и Ориги с Минамино вполне могут добавить свежести и вариативности атаке "Ливерпуля". Рональд Куман напустил туману по будущему Джорджиньо Вейналдума, но у Клоппа сейчас достаточно качественных кадров в центре поля, чтобы не переживать о потере голландца, даже если "Барса" сделает по нему предложение, от которого "Ливерпуль" не сможет отказаться. Можно ждать большего в новом сезоне от Фабиньо, Кейта и Окслейд-Чемберлена, и в этом еще немного простора для дальнейшего прогресса команды.



Главная потеря: Адам Лаллана

Главное приобретение: Костам Цимикас

Кто может выстрелить: Такуми Минамино

Прогноз: чемпион



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru