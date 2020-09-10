"Вулверхэмптон" арендовал Витинью

"Вулверхэмптон" взял полузащитника "Порту" Витора Феррейру в аренду на сезон 2020/21 с опцией выкупа.

20-летний Феррейра по прозвищу Витинья дебютировал за "Порту" только в январе, однако быстро стал полноценным членом первой команды, которая выиграла португальский чемпионат и Кубок Португалии.



Теперь игрок молодежной сборной Португалии пошел по стопам нападающего Фабиу Силвы, который лишь несколькими днями ранее сменил "Порту" на "Вулверхэмптон" по сделке стоимостью 35 миллионов фунтов.