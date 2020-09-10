"Вулверхэмптон" арендовал Витинью

Витинья "Вулверхэмптон" взял полузащитника "Порту" Витора Феррейру в аренду на сезон 2020/21 с опцией выкупа.

20-летний Феррейра по прозвищу Витинья дебютировал за "Порту" только в январе, однако быстро стал полноценным членом первой команды, которая выиграла португальский чемпионат и Кубок Португалии.

Теперь игрок молодежной сборной Португалии пошел по стопам нападающего Фабиу Силвы, который лишь несколькими днями ранее сменил "Порту" на "Вулверхэмптон" по сделке стоимостью 35 миллионов фунтов.


Метки аренда, Витинья, Вулверхэмптон, Порту, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2020 00:25

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Последние комментарии:




  1. flamic 10.09.2020 01:15 # flamic
    они там че, филиал сборной португалии хотят открыть?

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  2. suddenly 10.09.2020 01:13 # suddenly
    Витька подписали с соседнего двора.

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  3. thegodfather 10.09.2020 00:35 # thegodfather
    честно, уже начинает вызывать этот клуб отвращение.
    слишком увлеклись португализацией...перебор

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