"Вулверхэмптон" арендовал Витинью
"Вулверхэмптон" взял полузащитника "Порту" Витора Феррейру в аренду на сезон 2020/21 с опцией выкупа.
20-летний Феррейра по прозвищу Витинья дебютировал за "Порту" только в январе, однако быстро стал полноценным членом первой команды, которая выиграла португальский чемпионат и Кубок Португалии.
Теперь игрок молодежной сборной Португалии пошел по стопам нападающего Фабиу Силвы, который лишь несколькими днями ранее сменил "Порту" на "Вулверхэмптон" по сделке стоимостью 35 миллионов фунтов.
10.09.2020 00:25
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Последние комментарии:
они там че, филиал сборной португалии хотят открыть?
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Витька подписали с соседнего двора.
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честно, уже начинает вызывать этот клуб отвращение.
слишком увлеклись португализацией...перебор
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