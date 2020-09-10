"Арсенал" готов продать Беллерина

"Арсенал" с неохотой, но все же готов продать правого защитника Эктора Беллерина в это трансферное окно.

За считанные дни до старта сезона "Арсенал" не может похвастать успехами насчет избавления от игроков, которые не входят в планы главного тренера Микеля Артеты.



Отсутствие продаж ставит под вопрос решение важнейшей задачи с приглашением на "Эмирейтс" классного полузащитника. Артета хотел бы заполучить Уссема Ауара из "Лиона" или Томаса Партея из "Атлетико", но пока у него нет денег на это.



В сложившейся ситуации "Арсенал" был вынужден задуматься о продаже Беллерина, интерес к которому проявляет ПСЖ. По информации The Independent, чемпионы Лиги 1 уже вступили в переговоры с представителями Эктора.



Продажа 25-летнего испанца может принести "канонирам" около 35 миллионов фунтов. У ПСЖ уже появилась уверенность, что сделка будет заключена.