"Ньюкасл" раскритиковал Премьер-Лигу за сорвавшуюся сделку с саудитами

"Ньюкасл" раскритиковал Премьер-Лигу за отказ одобрить сделку по приобретению клуба Суверенным фондом Саудовской Аравии у Майка Эшли.

Напомним, Премьер-Лига в течение четырех месяцев не могла одобрить сделку по смене владельцев "Ньюкасла", и в конце июля саудиты отозвали свое предложение о покупке клуба.



Несмотря на отозванное предложение, Премьер-Лига все равно должна была решить, прошли ли потенциальные владельцы проверку на чистоту и надежность капитала.



Как следует из опубликованного "сороками" заявления, эту проверку саудиты провалили. Теперь клуб грозит Премьер-Лиге юридическими последствиями.



"Это решение было вынесено, несмотря на то, что клуб предоставил исчерпывающие доказательства и юридические заключения о том, что Суверенный фонд Саудовской Аравии независим и автономен от саудовского правительства".



"Клуб и его владельцы не могут признать, что Премьер-Лига и ее исполнительный директор Ричард Мастерс поступили подобающим образом, поэтому мы рассмотрим все возможные варианты действий", — гласит заявление "Ньюкасла".