"Ньюкасл" раскритиковал Премьер-Лигу за сорвавшуюся сделку с саудитами
"Ньюкасл" раскритиковал Премьер-Лигу за отказ одобрить сделку по приобретению клуба Суверенным фондом Саудовской Аравии у Майка Эшли.
Напомним, Премьер-Лига в течение четырех месяцев не могла одобрить сделку по смене владельцев "Ньюкасла", и в конце июля саудиты отозвали свое предложение о покупке клуба.
Несмотря на отозванное предложение, Премьер-Лига все равно должна была решить, прошли ли потенциальные владельцы проверку на чистоту и надежность капитала.
Как следует из опубликованного "сороками" заявления, эту проверку саудиты провалили. Теперь клуб грозит Премьер-Лиге юридическими последствиями.
"Это решение было вынесено, несмотря на то, что клуб предоставил исчерпывающие доказательства и юридические заключения о том, что Суверенный фонд Саудовской Аравии независим и автономен от саудовского правительства".
"Клуб и его владельцы не могут признать, что Премьер-Лига и ее исполнительный директор Ричард Мастерс поступили подобающим образом, поэтому мы рассмотрим все возможные варианты действий", — гласит заявление "Ньюкасла".
09.09.2020 23:00
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Я читал, что саудиты отозвали заявку из-за того, что Эшли, почуяв запах навара, стал тянуть с них ещё и ещё...
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Мешком больше мешком меньше
только Арсенал пострадал бы больше , остальным топам пох
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