"Фулхэм" арендовал Ареоля у ПСЖ

"Фулхэм" взял в аренду на сезон 2020/21 голкипера ПСЖ и сборной Франции Альфонса Ареоля.

27-летний Ареоля лишь недавно вернулся в Париж после сезона, который он провел в "Реале", страхуя Тибо Куртуа.



Теперь воспитанник ПСЖ направляется в "Фулхэм", чтобы побороться с Мареком Родаком и Маркусом Беттинелли за роль первого номера команды Скотта Паркера.



Если Ареоля проявит себя хорошо, то сможет остаться на "Крэйвен Коттадж", благо "дачники" получили опцию выкупа Альфонса по заранее оговоренной цене.



"Я с восхищением приветствую Альфонса в семье "Фулхэма"! Альфонс обладает опытом выступлений на высочайшем уровне, он поиграл за сборную Франции, выигрывал титул с ПСЖ, был успешен в "Лансе", "Бастии" и "Вильярреале", а в последнем сезоне он выиграл с "Реалом" Ла Лигу", — сообщил директор "Фулхэма" Тони Хан.