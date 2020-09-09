"Юнайтед" совершил прорыв в переговорах с Санчо

"Манчестер Юнайтед" совершил прорыв в переговорах с вингером дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо, хотя все еще нельзя сказать, что сделка близка.

Перед тем, как обращаться к коллегам из Дортмунда с предложением о покупке, "Юнайтед" решил сперва договориться с самим Санчо и его агентами.



Как сообщает Sky Sports, за последние 24 часа стороны добились значительного прогресса, и условия личного контракта и размер комиссионных "больше не являются проблемой".



Таким образом, "красные дьяволы" совершили значительный, но только первый шаг к приобретению 20-летнего игрока сборной Англии, которого "Боруссия" оценивает в 108 миллионов фунтов.



Заручившись согласием Санчо на переезд в Манчестер, теперь "Юнайтед" готов сесть за стол переговоров с "Боруссией", чтобы попытаться сбить цену, которую "дьяволы" не считают реалистичной.



Добавим, в это трансферное окно "Юнайтед" пока совершил лишь одно приобретение, заплатив "Аяксу" 40 млн. фунтов за полузащитника Донни Ван де Бека, который сегодня провел свою первую тренировку на базе в Каррингтоне.