"Юнайтед" совершил прорыв в переговорах с Санчо
"Манчестер Юнайтед" совершил прорыв в переговорах с вингером дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо, хотя все еще нельзя сказать, что сделка близка.
Перед тем, как обращаться к коллегам из Дортмунда с предложением о покупке, "Юнайтед" решил сперва договориться с самим Санчо и его агентами.
Как сообщает Sky Sports, за последние 24 часа стороны добились значительного прогресса, и условия личного контракта и размер комиссионных "больше не являются проблемой".
Таким образом, "красные дьяволы" совершили значительный, но только первый шаг к приобретению 20-летнего игрока сборной Англии, которого "Боруссия" оценивает в 108 миллионов фунтов.
Заручившись согласием Санчо на переезд в Манчестер, теперь "Юнайтед" готов сесть за стол переговоров с "Боруссией", чтобы попытаться сбить цену, которую "дьяволы" не считают реалистичной.
Добавим, в это трансферное окно "Юнайтед" пока совершил лишь одно приобретение, заплатив "Аяксу" 40 млн. фунтов за полузащитника Донни Ван де Бека, который сегодня провел свою первую тренировку на базе в Каррингтоне.
09.09.2020 21:00
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Времени на раскачку нет
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заебца. не зря же акции мю растут
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Ситуация меняется каждый день))) походу перейдёт
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Как бы забанить эту тему?
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о, ещё одни на шаг ближе
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