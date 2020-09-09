"Юнайтед" совершил прорыв в переговорах с Санчо

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" совершил прорыв в переговорах с вингером дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо, хотя все еще нельзя сказать, что сделка близка.

Перед тем, как обращаться к коллегам из Дортмунда с предложением о покупке, "Юнайтед" решил сперва договориться с самим Санчо и его агентами.

Как сообщает Sky Sports, за последние 24 часа стороны добились значительного прогресса, и условия личного контракта и размер комиссионных "больше не являются проблемой".

Таким образом, "красные дьяволы" совершили значительный, но только первый шаг к приобретению 20-летнего игрока сборной Англии, которого "Боруссия" оценивает в 108 миллионов фунтов.

Заручившись согласием Санчо на переезд в Манчестер, теперь "Юнайтед" готов сесть за стол переговоров с "Боруссией", чтобы попытаться сбить цену, которую "дьяволы" не считают реалистичной.

Добавим, в это трансферное окно "Юнайтед" пока совершил лишь одно приобретение, заплатив "Аяксу" 40 млн. фунтов за полузащитника Донни Ван де Бека, который сегодня провел свою первую тренировку на базе в Каррингтоне.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2020 21:00

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  1. babsez 09.09.2020 22:00 # babsez
    Времени на раскачку нет

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  2. sir-alexferguson 09.09.2020 21:33 # sir-alexferguson
    заебца. не зря же акции мю растут

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  3. mancunia-planet 09.09.2020 21:15 # mancunia-planet
    Ситуация меняется каждый день))) походу перейдёт

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  4. amator 09.09.2020 21:12 # amator
    Как бы забанить эту тему?

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  5. dallaslp 09.09.2020 21:05 # dallaslp
    о, ещё одни на шаг ближе

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