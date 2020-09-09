"Реал" готов субсидировать половину зарплаты Бэйла

"Реал" готов субсидировать половину зарплаты вингера Гарета Бэйла, чтобы тот смог вернуться в Премьер-Лигу.

Во время этой международной паузы Бэйл заявил, что открыт к возвращению в Премьер-Лигу, но это зависит от "Реала", который год назад заблокировал его отъезд в Китай на зарплату в 1 миллион фунтов в неделю.



В Мадриде Гарет тоже не нищенствует, получая 600 тыс. фунтов каждые семь дней, но в условиях экономического кризиса такая зарплата едва ли кому-то по карману.



На "Сантьяго Бернарбеу" это осознают и готовы взять на себя половину зарплаты 31-летнего валлийца, лишь бы тот покинул команду Зинедина Зидана. С помощью этого жеста "Реал" надеется привлечь интерес к экс-игроку "Тоттенхэма" из Премьер-Лиги, сообщает The Telegraph.



Добавим, что в минувшем сезоне Ла Лиги Бэйл отметился только 12 выходами в стартовом составе. Контракт Бэйла с "Реалом" действителен еще два года.