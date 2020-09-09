Осимхен отказал "Юнайтед" из-за Игало

Виктор Осимхен Брат Виктора Осимхена сообщил, что нападающий сборной Нигерии отказался перейти в "Манчестер Юнайтед" ранее в это трансферное окно.

Минувшим летом Осимхен сменил "Лилль" на "Наполи" по сделке стоимостью около 54 миллионов фунтов.

21-летний нападающий, забивший 18 голов за "Лилль" в сезоне 2019/20, имел на руках и предложение из Премьер-Лиги, но "Юнайтед" отказал — из уважения к своему соотечественнику Одиону Игало.

"Это абсолютная правда, что "Манчестер Юнайтед" хотел Виктора, но он сказал мне, что слишком уважает Одиона Игало, чтобы соперничать за место в составе со своим старшим товарищем".

"Мой брат высоко ценит Игало и просто не мог представить, что отправится на "Олд Траффорд" и будет сражаться за роль нападающего с лучшим бомбардиром Кубка Африки прошлого года", — сообщил Эндрю Осимхен Complete Sports.


Метки Игало, Манчестер Юнайтед, Наполи, Осимхен

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2020 19:00

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  1. alexomck 09.09.2020 19:57 # alexomck
    типа кто лучше скамейку греет или в чем ещё с Игало конкурировать в МЮ можно?:)

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  2. tigerpool 09.09.2020 19:25 # tigerpool
    Просто долбаящеры эти негритосы, просто тупые обезьяны. Такую хуйню даже самый тупой пенс фапла не будет нести
    однако #blacklivesmatter !

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