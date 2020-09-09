Осимхен отказал "Юнайтед" из-за Игало
Брат Виктора Осимхена сообщил, что нападающий сборной Нигерии отказался перейти в "Манчестер Юнайтед" ранее в это трансферное окно.
Минувшим летом Осимхен сменил "Лилль" на "Наполи" по сделке стоимостью около 54 миллионов фунтов.
21-летний нападающий, забивший 18 голов за "Лилль" в сезоне 2019/20, имел на руках и предложение из Премьер-Лиги, но "Юнайтед" отказал — из уважения к своему соотечественнику Одиону Игало.
"Это абсолютная правда, что "Манчестер Юнайтед" хотел Виктора, но он сказал мне, что слишком уважает Одиона Игало, чтобы соперничать за место в составе со своим старшим товарищем".
"Мой брат высоко ценит Игало и просто не мог представить, что отправится на "Олд Траффорд" и будет сражаться за роль нападающего с лучшим бомбардиром Кубка Африки прошлого года", — сообщил Эндрю Осимхен Complete Sports.
09.09.2020 19:00
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Последние комментарии:
типа кто лучше скамейку греет или в чем ещё с Игало конкурировать в МЮ можно?:)
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Просто долбаящеры эти негритосы, просто тупые обезьяны. Такую хуйню даже самый тупой пенс фапла не будет нести
однако #blacklivesmatter !
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