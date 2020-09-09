Осимхен отказал "Юнайтед" из-за Игало

Брат Виктора Осимхена сообщил, что нападающий сборной Нигерии отказался перейти в "Манчестер Юнайтед" ранее в это трансферное окно.

Минувшим летом Осимхен сменил "Лилль" на "Наполи" по сделке стоимостью около 54 миллионов фунтов.



21-летний нападающий, забивший 18 голов за "Лилль" в сезоне 2019/20, имел на руках и предложение из Премьер-Лиги, но "Юнайтед" отказал — из уважения к своему соотечественнику Одиону Игало.



"Это абсолютная правда, что "Манчестер Юнайтед" хотел Виктора, но он сказал мне, что слишком уважает Одиона Игало, чтобы соперничать за место в составе со своим старшим товарищем".



"Мой брат высоко ценит Игало и просто не мог представить, что отправится на "Олд Траффорд" и будет сражаться за роль нападающего с лучшим бомбардиром Кубка Африки прошлого года", — сообщил Эндрю Осимхен Complete Sports.