Мартинес отказался от нового контракта и думает об уходе из "Арсенала"
Голкипер Эмилиано Мартинес отказался от нового контракта с "Арсеналом" и всерьез задумывается об уходе из клуба.
Блестяще заменив травмированного Бернда Лено в концовке прошлого сезона, Мартинес не собирается возвращаться на роль запасного голкипера.
Однако главный тренер "канониров" Микель Артета пока не определился со своим первым номером на сезон 2020/21.
Помимо этой неопределенности, как сообщает Daily Mirror, "Арсенал" предлагает Эмилиано менее выгодные условия, чем "Астон Вилла", заинтересованная в приобретении 28-летнего аргентинца.
Ранее в это трансферное окно "канониры" уже отклонили одно предложение "вилланов" по Мартинесу в размере 15 млн. фунтов, но сейчас бирмингемский клуб вернулся с 20 млн. фунтов.
Приоритетом для Мартинеса всегда было остаться в "Арсенале" — но только в качестве основного голкипера. Если Артета не сможет предоставить соответствующих гарантий, Эмилиано так и не согласится на новый контракт и будет настаивать на своем трансфере.
09.09.2020 18:00
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Последние комментарии:
хахах поссал на позорников
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Да что его держать,
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Продать синим бомжам на бридж за 50кк
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Нужно отпускать, заслужил как ни как поиграть 1 номером
А Лено на банку никто садить не будет
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Пиздец он неблагодарный оказывается.
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видимо не поверил в планы артеты, которыми он писяет в уши новичкам...вот виллиану написял, что скоро арсенал выиграет лч, и вильян будет творцом этого успеха!
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