Мартинес отказался от нового контракта и думает об уходе из "Арсенала"

Голкипер Эмилиано Мартинес отказался от нового контракта с "Арсеналом" и всерьез задумывается об уходе из клуба.

Блестяще заменив травмированного Бернда Лено в концовке прошлого сезона, Мартинес не собирается возвращаться на роль запасного голкипера.



Однако главный тренер "канониров" Микель Артета пока не определился со своим первым номером на сезон 2020/21.



Помимо этой неопределенности, как сообщает Daily Mirror, "Арсенал" предлагает Эмилиано менее выгодные условия, чем "Астон Вилла", заинтересованная в приобретении 28-летнего аргентинца.



Ранее в это трансферное окно "канониры" уже отклонили одно предложение "вилланов" по Мартинесу в размере 15 млн. фунтов, но сейчас бирмингемский клуб вернулся с 20 млн. фунтов.



Приоритетом для Мартинеса всегда было остаться в "Арсенале" — но только в качестве основного голкипера. Если Артета не сможет предоставить соответствующих гарантий, Эмилиано так и не согласится на новый контракт и будет настаивать на своем трансфере.