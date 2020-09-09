Мартинес отказался от нового контракта и думает об уходе из "Арсенала"

Эмилиано Мартинес Голкипер Эмилиано Мартинес отказался от нового контракта с "Арсеналом" и всерьез задумывается об уходе из клуба.

Блестяще заменив травмированного Бернда Лено в концовке прошлого сезона, Мартинес не собирается возвращаться на роль запасного голкипера.

Однако главный тренер "канониров" Микель Артета пока не определился со своим первым номером на сезон 2020/21.

Помимо этой неопределенности, как сообщает Daily Mirror, "Арсенал" предлагает Эмилиано менее выгодные условия, чем "Астон Вилла", заинтересованная в приобретении 28-летнего аргентинца.

Ранее в это трансферное окно "канониры" уже отклонили одно предложение "вилланов" по Мартинесу в размере 15 млн. фунтов, но сейчас бирмингемский клуб вернулся с 20 млн. фунтов.

Приоритетом для Мартинеса всегда было остаться в "Арсенале" — но только в качестве основного голкипера. Если Артета не сможет предоставить соответствующих гарантий, Эмилиано так и не согласится на новый контракт и будет настаивать на своем трансфере.


Метки Арсенал, Астон Вилла, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1148

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Последние комментарии:




  1. drogba11cool 09.09.2020 19:13 # drogba11cool
    хахах поссал на позорников

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  2. largo-winch 09.09.2020 18:58 # largo-winch
    Да что его держать,

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  3. mixmaster 09.09.2020 18:48 # mixmaster
    Продать синим бомжам на бридж за 50кк

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  4. unclearness 09.09.2020 18:12 # unclearness
    Нужно отпускать, заслужил как ни как поиграть 1 номером
    А Лено на банку никто садить не будет

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  5. kanoniru-poker 09.09.2020 18:05 # kanoniru-poker
    Пиздец он неблагодарный оказывается.

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  6. thegodfather 09.09.2020 18:04 # thegodfather
    видимо не поверил в планы артеты, которыми он писяет в уши новичкам...вот виллиану написял, что скоро арсенал выиграет лч, и вильян будет творцом этого успеха!

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