"Лион" подтвердил интерес "Арсенала" к Ауару

Спортивный директор "Лиона" Жуниньо подтвердил, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета заинтересован в плеймейкере Уссеме Ауаре.

22-летний Ауар блестяще провел сезон 2019/20, добравшись с "Лионом" до полуфинала Лиги Чемпионов и попутно выбив из турнира "Манчестер Сити".



Уссем привлек внимание целого ряда больших европейских клубов, среди которых есть и "Арсенал". "Канониры" даже предложили Маттео Гендузи в качестве разменной монеты, но "Лион" это не заинтересовало.



"Мы с (техническим директором "Арсенала") Эду очень хорошо ладим, и мы разговаривали по телефону. Микель Артета очень высоко ценит Ауара".



"Во время этого звонка мы обсудили Маттео Гендузи. Он отличный игрок, но по своему профилю не подходит нам. Мы совершенно не заинтересованы в нем, поэтому мы закончили разговор", — сообщил Жуниньо RMC Sport.



Добавим, среди прочих претендентов на Ауара называются "Манчестер Сити" и ПСЖ, и в "Лионе" ожидают продажи игрока сборной Франции до закрытия трансферного окна.